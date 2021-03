DSDS 2021: Diese Kandidaten sind in den Live-Shows!

Bei “Deutschland sucht den Superstar” wurde es im Recall-Finale ernst! Denn es ging darum, welche Kandidaten es in die Live-Shows schaffen. Doch nicht alle Sängerinnen und Sänger konnten überzeugen und mussten die Show verlassen. Doch für 9 Kandidaten geht die Superstar-Reise weiter.

18 Kandidaten kämpften gestern Abend bei „Deutschland sucht den Superstar“ ein letztes Mal um den Einzug in die Live-Shows, die von Oliver Geissen moderiert werden, doch nur neun von ihnen haben es geschafft: Sie sind im DSDS-Halbfinale im Gebläsehallenkomplex im Landschaftspark Duisburg dabei.

Diese Kandidaten sind in den Live-Shows

Michelle Patz, 26, Musikerin, Schauspielerin & Sprecherin aus Dietzhölztal

Pia-Sophie Remmel, 20, Studentin (Jura) aus Remscheid

Daniele Puccia, 19, Schüler aus Wuppertal

Kevin Jenewein, 27, gelernter Zimmermann & Musiker aus Sulzbach

Jan Böckmann, 29, Maurer & Verputzer aus Garthe

Starian Dwayne McCoy, 19, Werkskurier aus Uhingen

Karl Jeroban, 30, Sport- & Gesundheitstrainer aus Düren

Daniel „Ludi“ Ludwig, 24, Fotograf, Make-Up Artist & Content Creator aus Köln

Jan-Marten Block, 25, Azubi (Kaufmann im E-Commerce) aus Süderlügum

Besonders Kevin Jenewein war aufgeregt, denn er ist bereits mehrmals vor den Live-Shows gescheitert – nun hat er es aber geschafft. Mit dem Song “You Are The Reason”von Callum Scott konnte er die Jury auf ganzer Linie überzeugen. “Es gibt keine Situation, die mir mehr Angst bereitet als diese”, meint der Sänger. Und auch Ludi, Jan-Marten, Pia, Michelle, Jan, Daniele, Starian und Karl dürfen sich freuen. Für 5 Kandidaten hat es im Recall-Finale nicht gereicht und mussten kurz vor den Live-Shows gehen. Insgesamt gibt es nur zwei Live-Shows von DSDS in der diesjährigen Staffel – das Halbfinale und Finale. Es werden gleichzeitig auch die beiden letzten Sendungen mit Dieter Bohlen sein. Das Halbfinale von “Deutschland sucht den Superstar” zeigt RTL am kommenden Samstag um 20:15 Uhr.