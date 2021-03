DSDS 2021: Diese Kandidaten müssen vor dem Recall-Finale gehen!

Der Recall nähert sich bei “Deutschland sucht den Superstar” dem Ende zu! Einige Kandidaten konnten die Juroren nicht mehr überzeugen und mussten kurz vor dem Recall-Finale die Show verlassen.

Die Juroren Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer vergaben insgesamt nur 18 Plätze für das Recall-Finale auf Mykonos. Die Sängerinnen und Sänger mussten in Griechenland nochmal alles geben – doch nicht alle Kandidaten konnten überzeugen und mussten nach ihrer Performance ihre Koffer packen.

21 Kandidaten kämpften weiter um den Einzug in die Live-Shows von “Deutschland sucht den Superstar“. Vor den Windmühlen von Mykonos, dem Wahrzeichen der Insel, performten die Kandidaten zum dritten Mal auf der griechischen Insel. Nach den Auftritten wurde der Spieß diesmal umgedreht. Dieter Bohlen: „Ich will die Kandidaten animieren, mich arbeitslos zu machen. Sie sollen selber mal sehen, wie schwierig es ist zu sagen, wen man rausschmeißen soll.”

Drei Kandidaten haben es nicht geschafft

Dafür sollte jeder drei Kandidaten nennen, die den Wettbewerb verlassen sollen. Doch Mike Singer klärte auf: „Es ist auf jeden Fall interessant zu hören, wie die Kandidaten denken, aber am Ende sind wir die Jury und wir entscheiden.“ Getroffen hat es diesmal Anita Omoregie, Anna Soomin Klenz und Dominic Möws: Für sie ist der Traum von den DSDS-Liveshows 2021 hier vorbei. Anita wurde zuvor wegen ihrem Schlabber-Look kritisiert. Sie nahm den Exit aber locker. “Es ist halt so. Was soll ich machen? Ich kann ja nicht heulen oder so”, erzählt die Kandidatin. In der kommenden Showkämpfen die Kandidaten um den Einzug in die Live-Shows – davon wird es übrigens in der diesjährigen Staffel nur zwei geben. Das DSDS-Finale steigt dann am 3. April 2021, was auch die letzte Show mit Dieter Bohlen sein wird. RTL und TVNOW zeigen DSDS immer samstags um 20:15 Uhr. Schon gelesen? DSDS-Aus von Dieter Bohlen: Erstes Statement von RTL!