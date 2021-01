DSDS 2021: Die Kandidaten in der achten Show

Bereit für den “Jailhouse Rock“? Marvin Heitzenröther ist großer Elvis-Fan und zeigt bei DSDS, dass der „King of Rock ’n’ Roll“ immer noch angesagt ist. KUKKSI verrät, welche Sängerinnen und Sänger in der nächsten Folge zu sehen sind.

Vor drei Jahren versuchte Claudia Haas mit ihrer sexy Performance eine Runde weiterzukommen. Trotz einem Ja von Dieter schaffte sie es nicht in den Recall, doch dieses Jahr soll es klappen. Und wer denkt, dass das Saarland nur Sängerin Nicole, Sandra und Bausa zu bieten hat, sollte bei Marvin Frederic Ventura Estradas genauer hinhören.

Das sind die Kandidaten der achten Show

Giuseppina Bonaffini (24) aus Mainz

Song: „Unter meiner Haut“ Elif

Giuseppina, auch „Giusy“ genannt, ist bei ihrem Vater in Mainz aufgewachsen. Mit 16 Jahren zog sie nach Köln zu ihrem Freund, den sie mit 11 kennen gelernt hat. Mittlerweile leben die beiden wieder getrennt und Giusy ist wieder zurück zu ihrem Vater gezogen. Die 24-jährige Friseurin sprudelt vor Energie, lacht viel und hat immer gute Laune – das was eine gute Friseurin eben braucht. Giusy hat italienisches Blut in sich und ist daher auch sehr temperamentvoll. Ihr großer Traum ist es, auf der Bühne zu stehen, die Menschen zu entertainen und glücklich zu machen. Deswegen soll DSDS der erste Schritt in diese Richtung sein.

Marvin Frederic Ventura Estradas (27) Homburg

Song: „Tennessee Whiskey“ von Chris Stapleton

In Koblenz will es der 27-jährige Saarländer Marvin der Jury zeigen. Marvin ist Halbspanier – sein Vater kommt aus Spanien und seine Mutter aus Deutschland. Beruflich ist Marvin Einrichtungsberater in einem Möbelhaus. Sein Markenzeichen ist seine Mütze, die er auch im Hochsommer trägt, und seine Retrohemden. Außerdem liebt er Tattoos – er hat auch ein paar, aber die sind ihm noch zu wenig. Zudem spielt er in drei Bands, alle unterschiedlichen Genres. Neben der Musik liebt er die Natur. Er hat sich vor kurzem einen Wohnwagen gekauft und fährt mit seinen Kumpels gerne mal nach Frankreich zum Angeln. Marvin ist er sehr zielstrebig und überzeugt DSDS zu gewinnen.

Marvin Heitzenröther (18) aus Roding

Song: „Hound Dog“ von Elvis Presley / „Skandal im Sperrbezirk“ von der Spider Murphy Gang

Der 18-jährige Marvin kommt aus dem schönen Roding in Bayern und ist ein großer Elvis Presley Fan. Neben der Liebe zur Musik, hat er noch eine zweite große Liebe: Jenny. Sie ist 25 Jahre alt, hat zwei Kinder und die beiden kennen sich bereits seit 10 Jahren. Marvin hofft, dass ihre Liebe trotz Fernbeziehung hält. Ansonsten ist er Schaustellerkind. Sein Vater reist mit einer Kirmes das ganze Jahr quer durchs Land – wegen Corona leider nicht mehr. Marvin kann auch einige Instrumente spielen, unter anderem Keyboard, Saxofon, Gitarre und Blues Mundharmonika.

Claudia Haas (29) aus Hamburg

Song: „7 rings“ von Ariana Grande

Mutter und Hausfrau Claudia war 2018 schon einmal bei DSDS und ist beim Jurycasting gescheitert. Während ihrer Audition verletzte sich Dieter an ihrem Regenschirm und die damalige Krankenpflegerin „rettete“ ihn und versorgte seine Wunde an der Hand. Trotz ihrer Rettungsaktion und einem „Ja“ von Dieter, schaffte sie es nicht in den Recall. Nun ist die selbsternannte Diva zurück und will für den Recallzettel kämpfen!

Maik Dehnelt (30) aus Berlin

Song: „Regenbogenfarben“ von Kerstin Ott

Musicaldarsteller Maik lebt mit seinem Freund und zwei Kumpels in einer Männer-WG in Berlin. Dort darf er auch singen, was er will, das stört keinen. Seine Leidenschaft ist die Schlagermusik der 60er Jahre. Deswegen mag er auch die Musikrichtung von Ramon Roselly. Während der Coronazeit wollte er die Leute ein bisschen unterhalten und hat auf YouTube Disney-Figuren nachgespielt und gesungen. Maik will die Jury ausnahmsweise nicht mit Musical, sondern mit „Regenbogenfarben“ von Kerstin Ott von sich überzeugen.

Julette Nkometa (23) aus Düsseldorf

Song: „Ain’t Too Proud To Beg“ von The Temptations

Julette findet, dass sie das perfekte Gesamtpaket mitbringt. Sie hat vier Jahre im Theater gespielt und arbeitet in der Altenpflege. Dort hat sie eine ältere Dame darum gebeten sich bei DSDS anzumelden. Julette will die Jury mit einer alten Soul-Nummer überzeugen.

Kristina Boolkin (21) aus Bad Nauheim

Song: „Sugar“ von Robin Schulz feat Francesco Yates / „Breathe“ von Jax Jones feat. Ina Wroldsen

In Rüdesheim kommt die attraktive Kristina an Bord. Sie sieht sehr gut aus, ist sehr selbstbewusst und sagt ganz klar, dass sie DSDS gewinnen möchte. Sie hat einen Freund, mit dem sie eine Fernbeziehung führt. Die beiden verbindet die Musik, da beide gerne zusammen singen! Die 21-jährige Krankenschwester lebt noch bei ihren Eltern. Ihren Job liebt sie über alles, denn sie kümmert sich gerne um Menschen und möchte später einen eigenen Pflegedienst gründen. Ihre langen Haare sind ihr Markenzeichen. Sie war seitdem sei 6 Jahre ist, nicht mehr beim Friseur. Jetzt will sie DSDS rocken.

Thomas Van der Wulp (30) aus Köln

Song: „Stayin‘ Alive“ von Bee Gees

Es ist die letzte Chance für den 30-jährigen Schauspielstudent Thomas bei DSDS mitzumachen. Der Niederländer ist liiert und hat eine 2-jährige Tochter. Neben seinem Studium kellnert er in einem mittelalterlichen Restaurant. Früher wurde Thomas gemobbt und hat dadurch einen ausgeprägten Gerechtigkeitssinn entwickelt. Musikalisch hat er erst später angefangen zu singen. In Karaokebars fing er an und in der Schauspieleschule bekam er dann Gesangsunterricht. Mit Cowboyhut will er „Stayin‘ Alive“ von den Bee Gees singen und die Jury mit seiner außergewöhnlichen Stimme überzeugen.

Stacy Kohnen (22) aus Gemmenich (Belgien)

Song: „Nothing’s Real But Love“ von Rebecca Ferguson

Die süße Stacy aus Belgien lebt noch zu Hause bei ihrer Familie und besitzt ein Fitnessstudio, einen Pool und drei Hunde. Sie ist gelernte Friseurin und steckt voller Energie, deswegen macht sie viel Sport und geht gerne mit Freunden aus. Zudem ist sie sehr ehrgeizig und perfektionistisch. Erste Bühnenerfahrung konnte sie bereits auf Benefizkonzerten, die ihre Mutter organisiert, sammeln. Bei DSDS dabei zu sein, bedeutet ihr alles. Sie möchte die Jury mit ihrem Lächeln und ihrer kraftvollen Stimme überzeugen.

Christian Schlotter (28) aus Hamburg

Song: „Titanium“ von David Guetta feat. Sia

Der 28-jährige Kaufmann Christian arbeitet bei einer Firma die Hebebühnen vermittelt. Außerhalb des Jobs fährt der Hamburger leidenschaftlich Kitesurfen. Das Gefühl von Freiheit und allein sein, ist das Schönste für ihn. Natürlich singt Christian auch, hat sogar in einer Band gespielt, doch seitdem sich diese aufgelöst hat, singt er nur noch in seinen vier Wänden. Deswegen will er endlich wieder ausbrechen und wagt den Schritt zu DSDS.

Jannik Rendler (23) aus Offenburg

Song: „Einer von Millionen

Jan, so ist sein Künstlername, heißt eigentlich Jannik. Der süße Schlagerjunge aus Offenburg lebt für den deutschen Kult. Schon im Alter von 4 Jahren hat er bei seiner Oma Schlager gehört, danach war er Feuer und Flamme. Ansonsten steuert der 23-jährige Hesse ein Lehramtstudium in den Fächern Religion und Geschichte an. Aber sein größter Traum ist es bei DSDS mitzumachen.

Isabelle Wabnik (16) aus Berlin

Song: „It’s Raining Men“ von The Weather Girls

Isabelle ist zwar erst 16 Jahre alt, hat aber ein gutes Selbstbewusstsein. Sie möchte nach der Schule Musical studieren und wenn das nicht funktioniert, möchte sie Producerin beim Fernsehen werden. Isabelle steht auf shoppen, bei Starbucks abhängen und TikTok – außerdem kennt sie sich sehr gut im Jugendslang aus. Ob sie die Jury überzeugen kann?

RTL und TVNOW zeigen die neue Folge von DSDS am Samstag um 20:15 Uhr.