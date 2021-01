DSDS 2021: Die Kandidaten im sechsten Casting

Ramon Roselly gratuliert zum 18. DSDS-Geburtstag und Maite Kelly vergibt ihre Goldene CD. KUKKSI verrät, welche Sängerinnen und Sänger in der neuen Folge der Castingshow auftreten werden.

In der sechsten Castingfolge gibt es Besuch von Ramon Roselly (DSDS-Sieger 2020), der eine Geburtstagstorte zum 18. Jubiläum mitbringt. Nach 10 Jahren versucht Katharina Demirkan erneut ihr Glück. In der achten Staffel eckte die damals 16-Jährige oft an. Hat sie aus ihren Fehlern gelernt und schafft es erneut in den Recall?

Das sind die Kandidaten im sechsten Casting

Yvonne Kupfer (22) aus München

Song: „Don’t Start Now“ von Dua Lipa

Yvonne ist eine hübsche Studentin, die gern über ihren Instagram-Account spricht – darauf ist sie ganz stolz, denn sie hat über 10k Follower. Neben positiven Nachrichten bekommt sie dort aber auch fragwürdige Angebote. Unter anderem soll ihr ein Mann angeboten haben, ihr Sklave zu werden und alles für sie zu bezahlen! Yvonne steht gerne im Mittelpunkt und möchte auf die großen Bühnen dieser Welt. Sie ist davon überzeugt, dass sie das Gesamtpaket mitbringt und es in den Recall schafft.

Jacob Decker (21) aus Ihlow

Song: „7 Years“ von Lukas Graham

Jacob ist der kleine Bruder von Felix Decker, der es vor ein paar Jahren selbst mal versucht hatte. Mit viermal „Nein“ schied sein Bruder direkt im Casting aus. Jacob ist fest davon überzeugt, dass er besser als sein Bruder ist und die Familienehre wiederherstellen kann! Neben der Musik gibt es noch ein anderes Hobby: Fußball! Sein Vorbild ist Ronaldo, und er wollte selbst mal Profi werden, war auch mal bei einem Probetraining beim VfB Stuttgart, da war er aber leider zu aufgeregt. Jacob lebt mit seinen Eltern und seinen beiden jüngeren Brüdern in Ostfriesland auf einem Bauernhof. Jacob ist Single, da in Ostfriesland nicht so viel geht. Deswegen will er auch bald wegziehen, denn er möchte endlich eine Frau kennenlernen Jacobs Ziel ist es, DSDS zu gewinnen, und er denkt, dass er gute Chancen hat. Mal sehen, ob er besser als sein Bruder ist.

Katharina Demirkan (26) aus Dasing

Song: „Te Amo Mi Amor“ von Sarah Lombardi

In Koblenz kommt Wiederkehrerin Katharina aufs Schiff. Vor 10 Jahren war sie in der „Pietro Lombardi“-Staffel dabei und ist kurz vor den Liveshows rausgeflogen. Schon damals quatschte sie sich in den Recall. Und auch dieses Mal hat sie viel zu erzählen. In diesen 10 Jahren ist viel passiert! In der Familie ging es drunter und drüber. Ihr Vater verließ die Familie, dadurch fehlte plötzlich Geld, ihre Mutter wurde schwer krank und Katharina musste sich ganz allein um sie kümmern. Heute geht es ihrer Mutter zm Glück wieder besser. Und Katharina konnte sich einen großen Traum erfüllen: Einen eigenen, kleinen Dönerladen. Doch die Musik ließ sie nicht los und jetzt möchte Katharina bei DSDS eine zweite Chance. Dieses Mal will sie Dieter richtig überzeugen!

Hisham Morscher (26) aus Wien (Österreich)

Song:„There’s Nothing Holdin‘ Me Back“ von Shawn Mendes

Hisham ist mit 15 Jahren aus der Schweiz nach Österreich gezogen, um auf eine Schauspielschule zu gehen. Er hat früh gemerkt, dass eine normale Schullaufbahn nichts für ihn ist. Nach seiner Schauspielausbildung hat er zunächst viel am Theater gearbeitet, dann aber auch zwei Rollen in Kinofilmen ergattert. Während seiner Ausbildung hat Hisham auch vier Jahre Ballett und Modern getanzt. Anfangs fand er das nicht besonders cool, das Training hat ihm aber ein gutes Körpergefühl gelehrt, welches er auch ideal beim Thaibox-Training anwenden kann. Seine andere Leidenschaft ist die Musik. Hisham sieht sich später eher als Sänger, statt als Schauspieler. Er weiß, dass es als Künstler nicht leicht ist, Fuß zu fassen. Er hofft, dass man durch DSDS, schneller auf ihn aufmerksam wird. Seine Eltern unterstützen ihn bei allem und für sie ist Hisham schon der nächste Superstar.

Devin Sümer (23) aus München

Song: „I’m Not The Only One“ von Sam Smith

In Koblenz versucht Münchner Devin sein Glück. Der 23-Jährige nimmt seit längerem Gesangsunterricht und weiß ganz genau, was er draufhat. Seine Gesangslehrerin beschreibt ihn als ungeschliffenen Diamanten – gerade die hohen Töne kriegt er besonders gut hin. Ansonsten legt Devin sehr viel Wert auf seinen Style. Freddy Mercury ist sein Vorbild, den er etwas zu kopieren versucht. Außerdem möchte er ein Vorbild für Jugendliche sein, die sich nicht trauen, sich zu outen. Devin ist davon überzeugt DSDS zu gewinnen. Schließlich steht DSDS steht für Deutschland sucht Devin Sümer.

Yvonne Wohlgemuth (28) aus Fürth

Song: „Warum hast du nicht nein gesagt“ von Roland Kaiser & Maite Kelly

Yvonne lebt zusammen mit ihrer Oma in einer WG in Fürth. Nach dem Tod ihres Opas ist sie bei ihrer Oma eingezogen und kümmert sich um sie. Die sympathische Bayerin liebt Schlager über alles und träumt einmal davon ihr Idol Helene Fischer zu treffen, oder in einer Show von Florian Silbereisen aufzutreten. Von ihr hat sie sogar einen Altar zu Hause aufgebaut. Ihre Oma unterstützt sie dabei ihren Traum einer Musikkarriere zu verwirklichen. Yvonne ist von ihrer Stimme überzeugt und glaubt daran DSDS zu gewinnen. Maite Kelly greift während Yvonnes Performance selbst zum Mikro und singt mit ihr ihren Hit. Ob Yvonne dem Vergleich mit der Originalsängerin standhalten kann?

Serzan Mehmedov (24) aus Düsseldorf

Song: „Roller“ von Apache 207

In Koblenz will es der frischgebackene Papa Serzan, auch „Serrano“ genannt, der DSDS-Jury zeigen. Die 24-jährige Düsseldorfer ist arbeitssuchend und macht sonst den ganzen Tag Musik mit seinem Kumpel DJ Faruk. Einen kleinen Erfolg hatte Serrano schon. Auf YouTube hat er einen Song veröffentlicht, der fast eine halbe Millionen Aufrufe hat. Eines seiner größten Vorbilder ist Apache 207. Mit „Roller“ will er die Jury vom Stuhl reißen und den Recallzettel mit nach Hause nehmen.

Benjamin Bruch (19) aus Bad Vilbel

Song: „My Heart Will Go On“ von Céline Dion

Im schönen Oberwesel kommt der liebevolle Südhesse Benjamin aufs Castingschiff. Mutig will er sich der DSDS-Jury stellen und den gelben Recallzettel in die Tasche stecken. Seine große Leidenschaft ist das Singen! Er findet, er singt gut, was ihm auch Freunde und die Familie bestätigt haben. Voller Überzeugung wagt er sich an einen der schwierigsten Songs überhaupt dran. Wird die „Blue Rhapsody“ das gleiche Schicksale erleiden müssen, wie die Titanic? Oder gibt es doch eine große Überraschung.

Olga Jung (26) aus Erlangen

Song: „In The Name Of Love“ von Martin Garrix & Bebe Rexha / „Diamonds“ von Rihanna

Olga hat schon viel erlebt. Sie ist bisher immer an die falschen Männer geraten, wurde von denen klein gehalten und auch geschlagen. Sie war eine Zeit lang obdachlos, lebte in ihrem Auto und ging zum Duschen ins Fitnessstudio. Ein neuer Partner hat sie damals dort rausgeholt, danach aber auch schlecht behandelt. Ihr wurde immer gesagt, dass sie zu laut ist, ADHS hat und still sein soll. Jetzt endlich versteht sie, dass das falsch ist und sie genauso sein kann, wie sie ist. Bei DSDS sieht sie eine Möglichkeit, das zu zeigen und auch etwas dafür zurück zu bekommen. Die Jury möchte sie mit ihrer positiven Energie umhauen, die sie jetzt bei DSDS endlich rauslassen will.

Felix Mitterstöger (26) aus Wien, Österreich

Song: „My House“ von Flo Rida

In Andernach kommt Felix an Bord und will der Jury zeigen, dass er der geborene Rapper ist. Felix wollte nach seinem Matura Italienisch-Lehrer werden, hat aber sehr lange für das Studium gebraucht und versucht es jetzt als Hotel-Fachmann an der Rezeption. Er ist Single und hatte noch nie eine richtige Beziehung. Mit seinen Freunden veranstaltet er regelmäßig kreative Abende mit Gesang und Performance-Auftritten. Felix liebt es, auf der kleinen Bühne zu stehen und die Aufmerksamkeit zu bekommen. Doch die kleine Bühne ist ihm nicht mehr genug, er will auf die große DSDS-Bühne!

RTL und TVNOW zeigen die neue Folge von DSDS am Samstag um 20:15 Uhr.