DSDS 2021: Die Kandidaten im fünften Casting

In der fünften Casting-Folge bei “Deutschland sucht den Superstar” gibt es ein Wiedersehen mit Kevin Jenewein. Er versuchte sein Glück in den letzten acht Jahren schon zweimal – jetzt soll es sein letzter Versuch sein. Bei Playboy -Bunny Isabella Laura Schulz schlagen die Männerherzen höher, ob sie die Jury auch mit ihrem Gesang begeistern kann. Und: Pietro is back! Oder etwa doch nicht?

Die Kandidaten im fünften Casting

Claudia Greco (27) aus Mühlacker

Song: „Poker Face“ von Lady Gaga / „Shallow“ von Lady Gaga & Bradley Cooper

Rüdesheim wird geblendet von Diskokugel Claudia! Mit viel Bling Bling und ihrer direkten Art, bringt die sympathische 27-Jährige jeden zum Lachen. Claudia kommt aus Italien und ist mit 6 Jahren nach Deutschland gezogen. Ihre Eltern haben eine Pizzeria und Eisdiele, in der Claudia arbeitet. Eigentlich ist sie gelernte Friseurin und Make-Up-Artist, lebt diese Leidenschaft jedoch nur noch auf Instagram aus. Neben ihrem Job kümmert sie sich noch liebevoll um ihren zweijährigen Sohn und ihren Ehemann. Claudia ist ein offenes Buch und streitet nicht ab, dass nicht alles an ihr echt ist: Die Nase gemacht, die Haare unecht und die Lippen aufgespritzt. Sie würde sich auch gerne ihr Fett absaugen lassen, aber das macht keinen Sinn, da sie einfach zu gerne isst. Bei DSDS freut sie sich besonders auf Dieter und freut sich vor ihm singen zu dürfen.

Nick Belger (21) aus Kierspe

Song: „You Raise Me Up“ von Westlife / „Wie wir waren“ von Unheilig feat. Andreas Bourani

In Boppard will der 1,63m große Sauerländer Nick das DSDS-Castingschiff erobern. Der selbstbewusste 21-Jährige ist zwar nicht der Größte, aber weiß ganz genau, was er draufhat. Schon früh hat er seine Leidenschaft zum Singen entdeckt und konnte schon viel Erfahrung im Chor und bei Karaoke-Abenden sammeln. Nick behauptet, dass er eine besondere Stimmfarbe hat, die auch bei Frauen sehr gut ankommt. Nick weiß eben, was cool ist und geht auch davon aus, dass er den gelben Recallzettel mit nach Hause nehmen wird. Dann kann ja nichts mehr schief gehen…

Nina Wink (17) aus Walldorf

Song: „99 Luftballons“ von Nena / „Treppenhaus“ von LEA

Im malerischen Oberwesel versucht Schülerin Nina ihr Glück. Nina wohnt mit ihren Eltern, ihrem kleinen Bruder und zwei Schildkröten zusammen. Ihre große Leidenschaft ist die Musik. Seit einiger Zeit lädt sie regelmäßig Gesangsvideos bei Instagram hoch, was sie sich früher niemals getraut hätte, da nicht jeder von ihrem Gesang angetan war. Die Meinung von Anderen ist ihr mittlerweile egal. Nina singt gerne deutsche Songs, vor allem von ihrem Vorbild LEA. Deswegen singt sie unter anderem auch „Treppenhaus“ von ihr. Nina möchte unbedingt Sängerin werden und setzt bei DSDS alles auf Dieter Bohlen.

Calvin Bulgrin (25) aus Sereetz

Song: Song eines Ex-Jurors (wird gemutet!)

Er ist wieder da: Pietro Lombardi! Die Fans vor dem Schiff flippen völlig aus – auch Dieter staunt nicht schlecht. Pietro-Lookalike Calvin sieht dem ehemaligen DSDS-Gewinner und Ex-Juror Pietro Lombardi zum Verwechseln ähnlich. Der 25-jährige Busfahrer kommt aus der Nähe von Lübeck und lebt dort seit 9 Jahren mit seiner Frau und seiner zweijährigen Tochter zusammen. Calvin macht es sich zum Spaß, dass er wie Pietro aussieht und wurde schon oft für gehalten. Ob Calvin genauso gut singen kann?

Felix Mitterstöger (26) aus Wien, Österreich

Song: „My House“ von Flo Rida

In Andernach kommt Felix an Bord und will der Jury zeigen, dass er der geborene Rapper ist. Felix wollte nach seinem Matura Italienisch-Lehrer werden, hat aber sehr lange für das Studium gebraucht und versucht es jetzt als Hotel-Fachmann an der Rezeption. Er ist Single und hatte noch nie eine richtige Beziehung. Mit seinen Freunden veranstaltet er regelmäßig kreative Abende mit Gesang und Performance-Auftritten. Felix liebt es, auf der kleinen Bühne zu stehen und die Aufmerksamkeit zu bekommen. Doch die kleine Bühne ist ihm nicht mehr genug, er will auf die große DSDS-Bühne!

Deniz Bagciman (25) aus Friolzheim

Song: „Ich laufe“ von Tim Bendzko

Der 25-jährige Deniz kommt aus der Nähe von Stuttgart und wohnt noch zuhause bei seinen Eltern. Der gelernte Einzelhandelskaufmann liebt die Musik und schreibt eigene Songs. Er hat einen Song geschrieben als Schluss mit seiner Freundin war. Mit seinen Songs und seinem Gesang hat er seine Freunde schon mal zu Tränen gerührt. Bei DSDS freut er sich vor allem auf die Jury, besonders auf Mike Singer, weil Deniz ihn richtig cool findet. Mit „Ich laufe“ von Tim Bendzko will er die Jury mit viel Gefühl überzeugen.

Marvin Scheffold (26) aus Berlin

Song: „I Don’t Care“ von Ed Sheeran & Justin Bieber

In Linz am Rhein kommt Marvin mit einer Sackkarre und Musikequipment an Bord, denn Marvin ist Straßenmusiker. In Berlin singt der charmante Programmierer auf der Straße und wird dort oft angesprochen – häufig von Frauen. Bevor er nach Berlin gezogen ist, hat er Wirtschaftsingenieurswesen studiert, das war aber nichts für ihn. Marvin wollte lieber in die Großstadt. Er hat anfangs sogar im Wald singen geübt, da er seine Mitbewohner nicht stören wollte. Marvin spielt gern auf der Straße und schaut sein Publikum an, weil er wissen will, wie die Zuschauer auf ihn reagieren. Jetzt steht er vor der DSDS-Jury und er hofft, dass er sie genauso verzaubern kann, wie sonst sein Publikum auf der Straße…

Vanessa Humhauser (21) aus Traunstein

Song: „Thank U, Next“ von Ariana Grande

Vanessa kommt aus Bayern und lebt dort in einem kleinen Dorf. Gemeinsam mit ihrer Mutter arbeitet sie in einem Kosmetikstudio, doch ihr Ziel ist es, die großen Bühnen dieser Welt zu erobern und dafür tut sie alles! Zusammen mit ihrem Produzenten schreibt sie eigene Songs und ist sich sicher: „Ich weiß, wie ich mich verkaufen muss, um zu gewinnen.“ Sie ist sich sicher, dass sie Zuschauerliebling wird, davon ist sie überzeugt. Doch als Erstes muss Vanessa die Jury von sich überzeugen und aufpassen, dass sie wegen ihrem Schwarm Mike Singer nicht in Ohnmacht fällt…

Kevin Wey (30) aus Neu-Isenburg

Song: „Dicke Titten, Kartoffelsalat“ von Ikke Hüftgold feat. Volksmetal

Der 30-jährige Kevin aus Neu-Isenburg ist eine Rampensau! Er wird nicht nur den anderen Kandidaten, sondern auch der Jury ordentlich einheizen. Mit Partyschlager will er es in den Recall schaffen. Derzeit ist er zuhause und hilft seiner Frau, denn die Beiden sind frischgebackene Eltern von Zwillingen. Jetzt erhofft sich Kevin eine Auszeit von der Elternzeit bei DSDS.

Isabella Laura Schulz (24) aus Ober-Mörlen

Song: „Put Your Records On“ von Corinne Bailey Rae

Die Immobilienfachfrau Isabella aus Frankfurt am Main war zierte bereits das Playboy Cover, worauf sie sehr stolz ist. Für sie war es ein Befreiungsschlag, da sie früher sehr schüchtern war. Ihre Eltern haben sie dabei immer unterstützt, allerdings gab es auch viel Gerede im Dorf und viele negative Kommentare von Nachbarn. Trotz allem trägt sie das Bunny Kostüm voller Stolz zu Veranstaltungen und Messen. Normalerweise heisst es ja “Sex sells”. Ob Isabella mit ihrem Gesampacket die Jury überzeugen kann?

Kevin Jenewein (27) aus Sulzbach

Song: „Before You Go“ von Lewis Capaldi

Alle guten Dinge sind drei und deswegen versucht Wiederkehrer Kevin es zum dritten Mal bei DSDS. Kevin war bereits in der zehnten und siebzehnten Staffel im Ausland-Recall .und kam dort bis ins letzte Set. Zweimal ist Kevin so knapp vor den Live-Shows gescheitert. Schafft er endlich den großen Sprung in die Liveshows, oder scheitert es dieses Mal sogar schon am Recallzettel?

RTL und TVNOW zeigen die neue Folge von DSDS am Dienstag um 20:15 Uhr.