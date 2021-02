DSDS 2021: Die Kandidaten im elften Casting

Die Castings neigen sich bei DSDS dem Ende zu und die letzten Kandidaten kommen an Bord der “Blue Rhapsody“. Sturm kommt auf, und die Jury zieht ein Deck tiefer ins Studio, wo sie die letzten Recallzettel vergibt.

Im Kölner Mediapark treten dann die besten 100 Kandidaten erneut vor der Jury an und werden auf die besten 40 Sängerinnen und Sänger reduziert. Die vier Goldenen CD Kandidaten waren automatisch eine Runde weiter und werden im Kloster Bronnbach am nächsten Samstag, den 13.02. wieder dazustoßen.

Das sind die Kandidaten im letzten Casting

Lara Sude Demircan (19) aus Reutlingen

Song: “110 (Prolog)“ von LEA

Die 19-jährige Lara macht zurzeit eine Ausbildung zur Friseurin im Salon ihrer Mutter und möchte diesen später auch übernehmen. Sie hat seit drei Jahren einen Freund und geht gerne feiern und Shisha rauchen. Styling ist ihr auch sehr wichtig, und sie wäre auch bereit, anderen Kandidaten dabei zu helfen. Lara ist davon überzeugt, dass sie eine Runde weiterkommt. Ihr Ziel sind die Liveshows und bis dahin will sie alles an Erfahrungen mitnehmen, was geht.

Michelle Gernhardt (24) aus Neustadt (Wied)

Song: “Try Everything“ von Shakira

Die 24-jährige Floristin Michelle kommt aus dem kleinen Örtchen Neustadt (Wied). Michelle liebt das Dorfleben und die Ruhe auf dem Land. In ihrem Job als Floristin geht Michelle richtig auf – am liebsten bindet sie Brautsträuße. Sie hat zwei Pferde, die sie sehr liebt und denen sie immer etwas vorsingt, am liebsten Country- oder Disneysongs. Ihr Nachbar, ein Elvis Imitator, hat ihr geraten, sich bei DSDS zu bewerben und deswegen will sie ihr Glück mal versuchen. Den Juroren will sie ein Blumengebinde mitbringen.

Jonas Kamel (16) aus Beckum

Song: “Waves“ von Dean Lewis

Der 16-jährige Teenie Jonas hat schon einiges erlebt. Er ist viel umgezogen und hat bisher in drei Ländern gelebt: Kanada, Ägypten und Deutschland. Dann kam noch ein gesundheitlicher Schicksalsschlag: Er wäre vor einigen Jahren fast an einem Abszess am Kopf gestorben und musste notoperiert werden. Er hat es überlebt und das hat die Familie noch enger zusammengeschweißt. Jonas lebt mit seiner Mutter, seinem Stiefvater und seinen zwei Schwestern zusammen. Mit seinem Vater hat er seitdem auch wieder Kontakt, der kam ihn überraschend im Krankenhaus besuchen. Jonas hat eine Freundin und ist ganz frisch verliebt. Bei DSDS dabei zu sein, ist ein Traum für ihn. Jonas wünscht sich, in den Recall zu kommen, doch zuerst muss er an der Jury vorbei.

Marco Müller (30) aus Wuppertal

Song: “Cowboy und Indianer“ von Olaf Henning

Marco studiert Klimaschutz und Klimaanpassung, was ihn schon als kleiner Junge sehr interessiert hat. Er liebt alles rund ums Klima und hatte schon als Kind eine eigene Kinder-Wetterstation im Garten seiner Eltern. Heute wohnt Marco in einer WG und hat sich eine professionelle Wetterstation gekauft. Marco ist fest davon überzeugt, wenn jeder nur ein bisschen über sein Verhalten nachdenken würde, dann können wir den Planeten retten. Marco ist in seiner Kirche sehr aktiv, war als Kind Messdiener und hält dort heute noch Reden. Im Gemeindekarneval hatte er auch seinen ersten Auftritt. Es war eher ein Sketch, aber mit musikalischer Begleitung und das Publikum hat getobt. Jetzt möchte er auf die große DSDS-Bühne.

Enrico Juniku (19) aus Waldbröl

Song: “MAMA“ von BACI / „Roller“ von Apache 207

Der 19-jährige Enrico arbeitet in der Tapas Bar seines Onkels als Kellner. Er ist Single, hätte aber gerne eine Freundin wie Shirin David. Seine Vorbilder sind Apache 207 und Capital Bra, die er sehr kreativ findet. Enrico liebt Rap, aber kein Freestyle, weil man sich darauf vorbereiten muss. Zu alledem steht er total auf Parfum und Schmuck. Enrico braucht immer viel Haarspray, um seine schulterlangen Haare jeden Tag zum Dutt zu modellieren. Enrico will die Jury mit einer „A Cappella“-Nummer überzeugen – ob das gut geht?

Anita Wandinger (30) aus München

Song: “Creep“ von Radiohead

Anita leitet ihr eigenes 4-Sterne-Hotel in München, in dem auch schon mal der ein oder andere Promi genächtigt hat. Ihre Eltern haben ebenfalls ein Hotel. Anita war seit der 5. Klasse bis zum Ende ihrer Schulzeit im Chor und vergleicht ihre Stimme mit der von Adele und Christina Aguilera. Früher wäre sie gerne Opernsängerin geworden. Dieses Jahr möchte sie nicht nur bei DSDS teilnehmen, sondern wird auch ihren Verlobten heiraten, der sie auch zum Casting begleitet.

Xavier Villarroel (25) aus Köln

Song: “Despacito“ von Luis Fonsi & Daddy Yankee

Der 25-jährige BWL-Student Xavier ist in Venezuela geboren, als Kind in die USA gezogen. Und für die Liebe ist er nach Deutschland gekommen. Er denkt gerne an die Vergangenheit zurück. Xavier hatte eine unbeschwerte Kindheit in Venezuela und eine tolle High-School-Zeit in den USA, wo er seine besten Freunde kennenlernte. Früher war Xavier ein kleiner Schwerenöter und hatte viele Dates mit vielen Mädchen. Doch irgendwann lernte er ein Au-Pair Mädchen aus Deutschland kennen und plötzlich war alles anders: Er war verliebt! Als sie zurück nach Deutschland ging, fasste er einen Entschluss und begleitete sie. Jetzt wohnen die beiden in Köln, möchten aber in einem Jahr gemeinsam wieder in die USA ziehen. Die ersten Wochen in Deutschland waren für Xavier schwierig, weil er nur zuhause saß und die Sprache nicht beherrschte. Zu dieser Zeit fing er an Songs zu schreiben. Jetzt will er bei DSDS durchstarten und gewinnen.

Patrick Duda (27) aus Osterode

Song: “Eine weiße Rose“ von Kastelruther Spatzen

Patrick ist gelernter Koch und kocht an einer Berufsschule- Er kommt aus einem 94-Seelen-Örtchen in der Gemeinde Osterode am Harz. Patrick wohnt auf einem Hof mit ein paar Schweinen und Kaninchen, seiner Freundin und ihrem 14 Monate alten Kind. Er hat mit 8 Jahren angefangen zu singen und tritt seit 20 Jahren auf Bühnen auf. Er hat sogar schon einen eigenen Song rausgebracht, der auf Platz 62 in Deutschland war. In Dänemark ist er auch in den Charts, worauf er sehr stolz ist. Patrick ist seit seiner Kindheit großer Heintje Fan. Hört ihn noch immer und schaut auch immer wieder gerne seine Filme. Die Jury möchte er allerdings mit einem Song von den Kastelruther Spatzen begeistern.

Samanta Matta (23) aus Mönchengladbach

Song: “Strong Enough“ von Cher

Die 23-jährige Auszubildene Samanta weiß ganz genau, wie sie ihre Reize perfekt einsetzt. Mit ihrem freizügigen Dekolletee versucht die junge Ukrainerin Dieter den Kopf zu verdrehen. Dieter Bohlen ist ein Idol für sie und alle Frauen in der Ukraine waren damals in Modern Talking und vor allem in ihn verliebt. Sie sagt, dass sie DSDS gewinnen kann und sieht sich schon im Finale.

Saskia Fischer (27) aus Leipzig

Song: “I’ll Never Love Again“ von Lady Gaga

Saskia hat schon viel durchgemacht, kann aber aus allem etwas Positives ziehen. Nach der Trennung von ihrem Ex-Mann vor einem Jahr, hat sie 30 Kilo abgenommen. Sie macht schon lange Musik, hatte schon zahlreiche Auftritte, u.a. mit Jennifer Rostock und Sarah Connor. Aktuell lebt Saskia mit ihren zwei Katzen, Simba und Nala, in einer 3-Zimmer-Wohnung nahe Leipzig. Saskia hat neben der Musik noch eine andere Leidenschaft: Social Media! Saskia ist sehr aktiv auf Instagram und TikTok und hat sich dort schon eine kleine Community aufgebaut.

Bejtulla Lika (18) aus Hamm

Song: “Yapma“ von C Arma

„Lika“ kommt aus einer Gegend, in der es etwas härter zugeht, aber man merkt ihm an, dass er ein guter Junge ist. Lika möchte nichts Krummes machen, sondern Sänger werden. Er singt gerne auf Deutsch, mag R’n’B und schreibt auch eigene Songs. Er mag keinen Deutsch-Rap, weil er die teilweise respektlose Message der Songs nicht vertritt. Er findet, dass es bei Rap um die eigene Lebensgeschichte gehen sollte und nicht um Frauen oder Drogen. Auch wenn Lika selbst mal auf dem falschen Weg war, weiß er, dass er lieber einen Song auf Instagram hochlädt, anstatt sich zu schlagen. Lika möchte natürlich DSDS gewinnen, der Recall würde ihm fürs Erste auch reichen.

RTL und TVNOW zeigen die neue Folge von DSDS am Dienstag um 20:15 Uhr.