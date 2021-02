DSDS 2021: Das sind die Top 27-Kandidaten im Recall

Bei “Deutschland sucht den Superstar” ging es um den Einzug in den Auslandsrecall. Einige Sängerinnen und Sänger konnten die Jury nicht überzeugen, andere dagegen konnten auf ganzer Linie punkten. Nun steht fest, welche 27 Kandidaten in den Auslandsrecall einziehen werden.

Am Ende des Tages mussten Olga Jung, Julian Gerst, Alia Amri, Olivia Gotter, Claudia Elisabeth Haas und Lara Sude Demircan den Wettbewerb verlassen. 23 Kandidaten kamen direkt eine Runde weiter. Bei vier Kandidaten war sich die Jury nicht sicher, nahm sie aber trotzdem als „Wackler“ mit nach Mykonos. Somit geht’s mit 27 Kandidaten in die wärmende Sonne nach Griechenland. Die vier Wackelkandidaten Nagi, Anita, Enrico und Daniele müssen auf der Insel direkt noch einmal vor Dieter antreten, der entscheidet, wer von ihnen in Griechenland bleiben und mitsingen darf. Zu sehen ist der Recall aus Mykonos am nächsten Samstag.

Das sind die Top 27-Kandidaten

Die Mädchen

Anita Omoregie (19) Fachinformatikerin aus Hamburg (WACKLER)

Anna Soomin Klenz (19) Schülerin aus Erlangen

Giuseppina “Giusy” Bonaffini (23) Friseurin aus Mainz

Ilaria Di Nieri (24) Friseurin aus Hagen (Goldene CD von Mike Singer)

Katharina Eisenblut (26) Inhaberin eines Döner-Imbiss aus Dasing

Michelle Patz (25) Musikerin und Schauspielerin aus Dietzhölztal

Nagihan “Nagi” Karram (22) Make-up Artist aus Ulm (WACKLER)

Pia-Sophie Remmel (20) Jura-Studentin aus Remscheid

Vivien Schwestka (20) Fertigungsmechanikerin aus Rastatt

Zoè-Priscilla Arnhold (18) Auszubildende zur Automobilkauffrau aus Bodenwerder

Die Jungs

Bejtulla Lika (18) Schüler aus Hamm

Daniel “Ludi” Ludwig (24) Fotograf, Make-Up Artist, Influencer aus Köln

Daniele Puccia (19) Schüler aus Wuppertal (WACKLER)

Dominic Möws (20) Tankstellenmitarbeiter aus Berlin

Enrico Juniku (19) Kellner aus Waldbröl (WACKLER)

Jan Böckmann (29) Maurer/Verputzer aus Garthe

Jan-Marten Block (25) Azubi zum Kaufmann im E-Commerce aus Süderlügum

Karl Jeroboan (30) Sport & Gesundheits-Trainer aus Düren (Goldene CD von Dieter Bohlen)

Kevin Jenewein (27) Zimmermann aus Sulzbach

Kilian Imwinkelried (26) Business Analyst aus Winterthur, Schweiz

Lucas Lehnert (29) Sänger, Pianist, Streamer aus Berlin

Marvin Frederic Ventura Estradas (28) Einrichtungsberater aus Homburg

Matthias Schmidt (20) Student Wirtschaftsinformatik aus Frauennau

Serzan “Serrano” Mehmedov (24) Arbeitslos aus Düsseldorf

Shada Ali (24) Student Biologische Psychologie aus Waiblingen

Starian Dwayne McCoy (19) Werkskurier aus Uhingen

Steve Maco (22) Künstler aus München

RTL und TVNOW zeigen DSDS immer samstags um 20:15 Uhr.