DSDS 2021: Das sind die Termine der Jury-Castings!

RTL zeigt auch im kommenden Jahr eine neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. In wenigen Tagen starten die Jury-Castings, welche diesmal auf dem Schiff „Blue Rhapsody“ stattfinden werden. KUKKSI verrät euch alle Termine!

Am 14.9.20 starten in Mainz die Aufzeichnungen der Jurycastings für „Deutschland sucht den Superstar“. DSDS-Kapitän Dieter Bohlen (66) wird zusammen mit Schlagersänger Michael Wendler (48), Schlagersängerin, Schauspielerin und Autorin Maite Kelly (40) und Popsänger und Songwriter Mike Singer (20) auf eine ganz besondere Castingreise gehen, um den neuen Superstar zu finden.

Castings finden auf dem Schiff „Blue Rhapsody“ statt

In diesem Jahr finden die Jurycastings komplett auf dem Schiff „Blue Rhapsody“ statt, das durch das UNESCO-Weltkulturerbe Oberes Rheintal fährt und die Römerstädte Mainz, Koblenz und Köln passiert. In diesem wildromantischen Abschnitt des Mittelrheintals, mit der weltberühmten Loreley, den grünen Weinbergen und zahlreichen Burgen werden die Sängerinnen und Sänger von der neuen Jury bewertet und dürfen auf den Recall-Zettel hoffen. Die Fahrt startet am 14.9. in Mainz und endet am 27.9. in Duisburg. Unterwegs macht das Schiff Halt in verschiedenen Städten, um neue Gesangstalente aufzunehmen und wieder abzusetzen. Stationen sind Rüdesheim, Bacharach, St. Goar, Boppard, Braubach, Koblenz, Andernach, Linz am Rhein, Königswinter, Köln, Düsseldorf und Duisburg. Für kurzentschlossene Sänger*innen gibt es bei den letzten drei offenen Castings noch die Möglichkeit, sich die letzten Tickets zu sichern und an Bord zu kommen.

Das sind die Casting-Termine

So., 13.09.20, 12-20 Uhr

Location: Hilton Mainz, Rheinstraße 68, 55116 Mainz

Sa., 19.09.20, 12-20 Uhr

Location: Mittelrheinhalle, Konrad-Adenauer-Allee 1, 56626 Andernach

Fr., 25.09.20, 12-20 Uhr

Location: Maritim Hotel Köln, Heumarkt 20, 50667 Köln