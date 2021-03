DSDS 2021: Das sind die Songs im Halbfinale!

Dieter Bohlen hat sich krank gemeldet. Die Live-Shows von “Deutschland sucht den Superstar” finden ohne den Poptitan statt – dafür springt nun Thomas Gottschalk ein. Für die Top 9-Kandidaten geht es um den Einzug ins Finale.

im DSDS-Halbfinale treten die Top 9 Sänger*innen im Gebläsehallenkomplex im Landschaftspark Duisburg live mit drei Performances an, um Jury und Zuschauer zu überzeugen: Als Gesamtgruppe, in 3er Teams und einzeln. Als Opening Song singen die Top 9 gemeinsam „Blinding Lights“ (The Weeknd).

Das sind die Songs und Endziffern der Kandidaten

Karl Jeroboan, 30, Sport- & Gesundheitstrainer aus Düren (Endziffer -01)

Gruppe 1: „Paradise“ (MEDUZA feat. Dermot Kennedy)

Einzelsong: „Leave A Light On” (Tom Walker)

Jan-Marten Block, 25, Azubi (Kaufmann im E-Commerce) aus Süderlügum (Endziffer -02)

Gruppe 1: „Paradise“ (MEDUZA feat. Dermot Kennedy)

Einzelsong: „Kiss From A Rose” (Seal)

Starian McCoy, 19, Werkskurier aus Uhingen (Endziffer -03)

Gruppe 1: „Paradise“ (MEDUZA feat. Dermot Kennedy)

Einzelsong: „Earned It“ (The Weeknd)

Pia-Sophie Remmel, 20, Studentin (Jura) aus Remscheid (Endziffer -04)

Gruppe 2: „Break My Heart“ (Dua Lipa)

Einzelsong: “Let’s Love” (David Guetta, Sia)

Daniel „Ludi“ Ludwig, 24, Fotograf, Make-Up Artist & Content Creator aus Köln (Endziffer -05)

Gruppe 2: „Break My Heart“ (Dua Lipa)

Einzelsong: “Attention” (Charlie Puth)

Michelle Patz, 26, Musikerin, Schauspielerin & Sprecherin aus Dietzhölztal (Endziffer -06)

Gruppe 2: „Break My Heart“ (Dua Lipa)

Einzelsong: „Treppenhaus“ (LEA)

Daniele Puccia, 19, Schüler aus Wuppertal (Endziffer -07)

Gruppe 3: „Whatever It Takes“ (Milow)

Einzelsong: “Dynamite” (BTS)

Jan Böckmann, 29, Maurer & Verputzer aus Garthe (Endziffer -08)

Gruppe 3: „Whatever It Takes“ (Milow)

Einzelsong: “Ungeschminkt” (Johannes Oerding)

Kevin Jenewein, 27, gelernter Zimmermann & Musiker aus Sulzbach (Endziffer -09)

Gruppe 3: „Whatever It Takes“ (Milow)

Einzelsong: “Right Here Waiting” (Richard Marx)

RTL und TVNOW zeigen DSDS am Samstag um 20:15 Uhr.