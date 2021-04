DSDS 2021: Das sind die Songs der Top 4 im Finale!

Wer wird Deutschlands neuer Superstar? RTL zeigt am Samstag das große Finale von DSDS. In der letzten Live-Show treten 4 Kandidaten an – doch am Ende kann nur einer gewinnen und die stolze Siegprämie sowie einen Plattenvertrag mit nach Hause nehmen.

Am kommenden Samstag treten im Finale von “Deutschland sucht den Superstar” die besten 4 Sänger im Landschaftspark Duisburg ein letztes Mal auf der DSDS-Showbühne live auf – alle mit demselben Ziel: Deutschlands neuer Superstar zu werden! Die Jury aus Maite Kelly, Mike Singer und Stargast-Juror Thomas Gottschalk kommentiert die Auftritte der Finalisten, doch einzig die Zuschauer entscheiden: Wer wird Deutschlands neuer Superstar?

Das sind die Finalisten

Karl Jeroboan (30), Sport- & Gesundheitstrainer aus Düren, Jan-Marten Block (25), Azubi (Kaufmann im E-Commerce) aus Süderlügum, Starian McCoy (19), Werkskurier aus Uhingen und Kevin Jenewein (27), gelernter Zimmermann & Musiker aus Sulzbach möchten noch einmal ihr Bestes geben, um Jury und Zuschauer zu überzeugen – sowohl mit einem gemeinsamen Auftritt als auch in verschiedenen Einzelperformances.

Das sind die Songs und Voting-Endziffern

Karl Jeroboan, 30, Sport- & Gesundheitstrainer aus Düren (Endziffer -01)

Neuer Einzelsong: „Way Down We Go” (Kaleo)

Einzelsong Staffel-Highlight: „It’s A Man’s Man’s Man’S World” (James Brown)

Final-/Sieger-Song: “Where We Were”

Jan-Marten Block, 25, Azubi (Kaufmann im E-Commerce) aus Süderlügum (Endziffer -02)

Neuer Einzelsong: „Bruises” (Lewis Capaldi)

Einzelsong Staffel-Highlight: “Human” (Rag’N’Bone Man)

Final-/Sieger-Song: „Never Not Try”

Starian McCoy, 19, Werkskurier aus Uhingen (Endziffer -03)

Neuer Einzelsong: „Treat You Better“ (Shawn Mendes)

Einzelsong Staffel-Highlight: „Perfect” (Ed Sheeran)

Final-/Sieger-Song: „Hold Me”

Kevin Jenewein, 27, gelernter Zimmermann & Musiker aus Sulzbach (Endziffer -09)

Neuer Einzelsong: „Locked Out Of Heaven” (Bruno Mars)

Einzelsong Staffel-Highlight: „Breathe Easy” (Blue)

Final-/Sieger-Song: „Hurricane“