DSDS 2021: Das ist der Drehort!

Es geht wieder los! Bei RTL startet am 5. Januar 2021 die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar”. Bereits während der Dreharbeiten durfte KUKKSI die Location für die Castings besuchen – aber wo wird die Staffel eigentlich genau gedreht?

Dieter Bohlen, Maite Kelly und Maite Kelly sitzen diesmal in der Jury bei “Deutschland sucht den Superstar”. Kurzzeit-Juror Michael Wendler ist auch dabei – jedoch nur für 13 Folgen, nachdem der Schlagersänger während der Dreharbeiten das Handtuch geworfen hat. Doch wo wurde die Staffel in den vergangenen Monaten eigentloch produziert? KUKKSI verrät den Drehort!

Die Castings finden auf der Blue Rhapsody statt

Die Castings finden diesmal komplett auf dem Schiff “Blue Rhapsody” statt. Dieses fährt durch das Obere Rheintal sowie durch die Städte Mainz, Koblenz und Köln. Beim Halt in der Domstadt hat KUKKSI-Reporter Oliver Stangl das Schiff besucht und stellte Fragen an die Juroren im Rahmen einer Pressekonferenz. In diesem wildromantischen Abschnitt des Mittelrheintals, mit der weltberühmten Loreley, den grünen Weinbergen und zahlreichen Burgen werden die Sängerinnen und Sänger von der neuen Jury bewertet und dürfen auf den Recall-Zettel hoffen. Unterwegs macht das Schiff Halt in verschiedenen Städten, um neue Gesangstalente aufzunehmen und wieder abzusetzen. Stationen sind Rüdesheim, Bacharach, St. Goar, Boppard, Braubach, Koblenz, Andernach, Linz am Rhein, Königswinter, Köln, Düsseldorf und Duisburg.

Nur 100 Kandidaten kommen in den Castings weiter

Nur rund 100 Sängerinnen und Sänger bekommen den begehrten Recallzettel und müssen dann im Quickpick des Deutschland-Recalls in Köln antreten, wo sie in 5-er Reihen vor der Jury singen und auf die besten 44 Sängerinnen und Sänger reduziert werden. Reduziert ist ab diesem Zeitpunkt auch die Jury, die ab jetzt ohne den Wendler weitermacht.

Der Recall im Schloss Bronnbach

Für die besten 44 Kandidaten geht es ins Schloss Bronnbach, eine 1151 gegründete ehemalige Zisterzienser Abtei in Wertheim. Hier treten die Kandidaten in zwei Folgen vor der Dreier-Jury aus Dieter Bohlen, Maite Kelly und Mike Singer an. Die Kandidaten singen in Kleingruppen im Kloster und erstmalig sogar in einem Kuhstall auf dem Gelände. Die besten 27 Sängerinnen und Sänger schaffen es in den Auslands-Recall.

Der Auslands-Recall in Griechenland

Der Auslands-Recall der 18. DSDS-Staffel führt die Top 27 Kandidaten nach Griechenland, auf die Kykladeninsel Mykonos. Die Kykladen-Insel besticht durch ihre weißen Häuser mit blauen Türen und Fenstern in malerischen Gassen, durch wunderschöne Strände, kristallklares Meer und Windmühlen. In dieser traumhaften Umgebung müssen die Kandidaten in Gruppen und Duetten vor der Jury antreten und ums Weiterkommen kämpfen. Gedreht wird u.a. in der wunderschönen Altstadt von Mykonos, dem Viertel Little Venice mit Blick auf die Windmühlen und der 180° Sunset Bar, die sich in einer alten Burgruine befindet und einen spektakulären Blick über Mykonos bietet. Und natürlich wird es auch eine Audition am Strand geben. Insgesamt werden 7 Folgen “Deutschland sucht den Superstar – Der Recall” gezeigt.

Halbfinale und Finale in Duisburg

Nur die besten 9 Kandidaten, die auf Mykonos überzeugt haben, treten dann im Halbfinale live in der Turbinenhalle Duisburg gegeneinander an. Ab jetzt entscheiden die Zuschauer per Telefon und SMS-Voting. Sie wählen die besten Kandidaten, die es ins große Live-Finale schaffen. Das Live-Finale kommt ebenfalls aus der Turbinenhalle Duisburg. Die Zuschauer wählen aus den besten Kandidaten den Superstar 2021. Der Gewinner bekommt 100.000 Euro und einen Vertrag mit der Universal Music. RTL und TVNOW die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” ab dem 5. Januar 2021 immer dienstags und samstags um 20:15 Uhr.