DSDS 2021: Das ändert sich in der neuen Staffel!

Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ strahlt RTL erst 2021 aus. Schon bald gehen dafür aber die Castings in die nächste Runde. RTL hat jetzt enthüllt, was sich in der Show ändern wird.

Durch die Corona-Krise wird sich auch einiges bei „Deutschland sucht den Superstar“ ändern. In der diesjährigen Staffel musste RTL bei den Live-Shows bereits auf Studiopublikum verzichten – die Castings und der Recall wurden vor dem Ausbruch der Pandemie aufgezeichnet und waren demnach nicht betroffen.

Es gelten strenge Hygieneregeln

„Es wird unter Beachtung der Sicherheits- und Hygieneregeln auch dieses Jahr eine neue, spektakuläre Casting Tour mit der DSDS Jury durch Deutschland geben. Die eCastings ersetzen – Corona bedingt – nur die traditionellen Vor-Castings. Diese wurden nie im TV ausgestrahlt. Hier suchen die Musikredakteure der UFA und RTL unter den Bewerbern eine repräsentative Auswahl der Bewerber für die Jurycastings aus“, sagt Sendersprecherin Anke Eickmeyer gegenüber KUKKSI.

Castings finden statt

Erst kürzlich gab es Schlagzeilen über ein angebliches Aus der Castings – das ist aber nicht der Fall. „Die Zuschauer werden also auch in der nächsten Staffel ihre geliebten Castings mit der DSDS Jury zu sehen bekommen. Konkretes zu den Jurycastings und Recall gibt’s zu einem späteren Zeitpunkt“, so die Sendersprecherin weiter. Auf die beliebten Castings müssen die Fans also auch in der kommenden Staffel nicht verzichten.

Wie sieht es mit dem Supertalent aus?

Dennoch hat die Corona-Krise auch Auswirkungen auf DSDS und „Das Supertalent“. „Aufgrund der aktuellen Lage zu Covid-19 können wir derzeit noch nicht sagen, wie die Aufzeichnungen der Castings von ‚Das Supertalent‘ und DSDS im September im Detail aussehen werden. Natürlich werden die Castings unter Einhaltung aller zu dem Zeitpunkt geltenden Auflagen und Sicherheitsvorkehrungen durchgeführt. Konkrete Aussagen zu den Produktionsbedingungen sind erst zeitnah möglich, da wir jetzt noch nicht sagen können, wie sich die Situation entwickelt“, so Anke Eickmeyer. Fakt ist: Die Shows werden ausgestrahlt und auch die Castings finden statt. In welcher Form, wird RTL zu einem späteren Zeitpunkt entscheiden – das kommt vor allem auf die Entwicklung der Corona-Pandemie an.