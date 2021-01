DSDS 2021: Darum ist Michael Wendler in der Show zu sehen!

Michael Wendler hat während der Dreharbeiten zu “Deutschland sucht den Superstar” seinen Job als Juror hingeschmissen! Dennoch ist der Schlagersänger in einigen Folgen der Castingshow zu sehen. KUKKSI erklärt, weshalb er dennoch in der Show zu sehen ist.

Der Sänger sorgte im vergangenen Jahr für einen krassen TV-Eklat: Michael Wendler hat seinen Jury-Job bei DSDS an den Nagel gehangen – und das während der laufenden Dreharbeiten! Er begründete seinen Ausstieg mit der Corona-Pandemie und machte der Bundesregierung, aber auch RTL schwere Vorwürfe. Der Sender distanzierte sich sofort von seinen Ansichten. “Wir sind völlig überrascht von den Aussagen von Michael Wendler. Sowohl zum Ausstieg aus DSDS als auch von seinen Verschwörungstheorien. Davon distanzieren wir uns ausdrücklich”, teilte RTL damals mit. Dennoch taucht der Sänger in der Show auf – aber warum eigentlich?

Darum wurde Michael Wendler nicht rausgeschnitten

Der Grund ist ganz einfach: Als Michael Wendler seinen Job hingeschmissen hat, waren beinahe alle Castingfolgen bereits abgedreht. In insgesamt 13 Folgen wird der Sänger daher zu sehen sein. Rausgeschnitten werden konnte der Freund von Laura Müller nicht. RTL begründete das aus Fairness den Kandidaten gegenüber, welche durch sein Jury-Urteil weitergekommen sind. Insofern werden die Zuschauer die ersten Folgen mit der kompletten Jury-Besetzung erleben.

So reagierte Dieter Bohlen nach seinem Ausstieg

Dieter Bohlen sagte kurz nach seinem Ausstieg bei Instagram: “Was hat meine Mami immer zu mir gesagt? Dieter, die größten Probleme erledigen sich oft von selber, du musst nur ein bisschen warten.” Der Poptitan war offenbar nicht traurig darüber, dass Michael Wendler das Handtuch geschmissen hat. Einen Ersatz-Juror gibt es nicht – die Jury bleibt dann also zu dritt. In den weiteren Folgen sind dann nur die Juroren Dieter Bohlen, Maite Kelly sowie Mike Singer zu sehen, welche den neuen Superstar krönen werden. RTL zeigt die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar” ab dem 5. Januar 2021 um 20:15 Uhr – die Folgen sind dann immer dienstags und samstags zu sehen. Das Finale in Duisburg steigt dann im März. Schon gelesen? DSDS 2021: So läuft der Recall in Griechenland!