DSDS 2021: Carina Walz ist erstmals dabei!

Bei “Deutschland sucht den Superstar” startet der Auslands-Recall in Griechenland. Diesmal gibt es eine echte Premiere: Erstmals ist nämlich auch die Freundin von Dieter Bohlen in der Castingshow vor der Kamera.

Seit mittlerweile 14 Jahre sind Dieter Bohlen und Carina Walz ein echtes Traumpaar. Die beiden lassen auch die Community immer wieder an ihrem Liebes-Glück teilhaben – das Paar postet zahlreiche Schnappschüsse bei Instagram von sich. Und ist Carina Walz auch bei DSDS dabei.

Carina Walz ist erstmals bei DSDS zu sehen

Carina Walz hat Dieter Bohlen schon oft bei “Deutschland sucht den Superstar” begleitet – jedoch nicht vor, sondern hinter der Kamera. Das wird sich nun in der Castingshow ändern. Die 37-Jährige ist auf besonderer Mission unterwegs und hat vor allem ein Blick auf die Wackelkandidaten geworfen. “Ich dachte, ich bringe hier jemanden mit, bei der ich weiß, die ist sehr lieb und nett zu allen Menschen”, sagt Dieter Bohlen laut der Bild-Zeitung.

Das war übrigens eine spontane Aktion. Carina Walz sei eh immer dabei – jedoch war sie bisher selbst noch nie bei DSDS zu sehen gewesen. "Dieses Mal habe ich sie gefragt, ob sie nicht kurz mit ans Set will. Es ist ja für mich auch mal interessant, wie sie das so sieht", so der Chef-Juror. Carina Walz ist ein echter Instagram-Star! Denn auf allen Kanälen haben sie sowohl Dieter Bohlen mehr als 2,7 Millionen Follower. "Wir haben auf allen Kanälen über 2,7 Millionen Follower und über 30 Millionen Leute im Monat, die unsere Videos schauen", so der Juror.