DSDS 2021: Droht Michael Wendler der Rausschmiss?

Derzeit laufen die Aufzeichnuzngen für die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar”. Erst vor wenigen Tagen fand die Pressekonferenz mit den Juroren statt, bei welcher auch KUKKSI vor Ort in Köln war. Doch hängt Michael Wendler plötzlich den USA fest – daraufhin mussten die Aufzeichnungen gestoppt werden. Doch was ist passiert?

Michael Wendler ist offenbar ohne Absprache der Produktion in die USA geflogen, wie RTL.de berichtet. Offenbar wollte Laura Müller in die Sonne, denn das Wetter ist in Deutschland sehr schmuddelig. Und trotz Corona-Zeiten ist eine Einreise in die USA möglich – aber nur dann, wenn er als Ehemann und Green-Card Besitzer dabei ist. Der Sender schreibt auf seiner Website weiter, dass die beiden vor 5 Tagen in die USA gereist sein sollen.

Michael Wendler und Laura Müller reisten in die USA

Und damit ist Fakt: Bei der Aufzeichnung von “Deutschland sucht den Superstar” kann der Schlagersänger am 7. Oktober 2020 wohl nicht dabei sein. Denn wenn Michael Wendler am Mittwoch nach Deutschland zurückkehrt, muss er erstmal in Quarantäne. Denn die Produktion legt großen Wert auf Sicherheit der Crew und Kandidaten – und diese wäre direkt nach einer Einreise aus den USA wohl nicht gegeben.

Der Schlagersänger kann bei Aufzeichnung nicht dabei sein

Ob ihm das selber nicht bewusst war? Darauf kann auch RTL.de keine Antwort geben. Offenbar muss sich der Sänger nicht nur bei der Produktion, sondern auch bei seinen Jury-Kollegen rechtfertigen – denn auch diese dürften von dem Spontanurlaub alles andere als begeistert sein. Schon zur Pressekonferenz vor einigen Tagen in Köln kam Michael Wendler übrigens zu spät, da sein Fahrer eine falsche Adresse eingegeben habe. “Wir hatten eine falsche Adresse und das hat uns eine halbe Stunde gekostet”, sagte dort der Sänger. “Ich bin in 18 Jahren DSDS nicht einmal zu spät gekommen”, sagte Dieter Bohlen darauf kritisch. Schon gelesen? DSDS 2021: Die Bilder der PK aus Köln!

