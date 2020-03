Bei RTL lief die erste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“. Das gab es noch nie: Erstmals war wegen des Coronavirus kaum Publikum ins Studio! Nur die engsten Freunde und Familie durften vor Ort sein. 7 Kandidaten kämpften um den Einzug in die nächste Runde – aber wer musste in der ersten Show gehen?

Ramon Kaselowsky, Joshua Tappe, Ricardo Rodrigues, Paulina Wagner, Lydia Kelovitz, Marcio Pereira Conrado und Chiara Damico haben es in die Top 7 geschafft. Die Kandidaten waren kurz vor der ersten Live-Show ziemlich nervös. „Ich hätte es nicht erwartet, dass ich in die Live-Shows komme. Ich habe so klein angefangen und habe mich immer weiter gesteigert. Ich bin überglücklich und werde weiter kämpfen“, erzählte Chiara Damico im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Finalisten waren vor Live-Show sehr nervös

„Ich hätte nie gedacht, dass ich so weit komme. Bei DSDS mitzumachen, war eine spontane Entscheidung. Ich wurde von meiner besten Freundin zum Glück gedrängt – eigentlich wollte sie bei DSDS mitmachen. Ich werde versuchen, über die Grenze hinauszugehen und das Beste daraus zu machen“, erzählte uns Marcio Pereira Conrado. „Das hat auf einmal seinen Lauf genommen und kam immer wieder weiter – nun bin ich in den Live-Shows. Ich weiß, dass es so ist – aber richtig realisiert habe ich das noch immer nicht“, sagte uns Ramon Kaselowsky.

Ricardo Rodrigues muss die Show verlassen

Moderator Alexander Klaws hat vor wenigen Augenblicken verkündet, welcher Kandidat nach der ersten Live-Show schon wieder gehen muss: Ricardo Rodrigues hat die wenigsten Anrufe der Zuschauer bekommen und muss die Show verlassen. Die anderen sechs verbliebenden Kandidaten kämpfen in der nächsten Live-Show weiter um den Titel – doch auch in der nächsten Folge muss wieder ein Kandidat gehen. RTL und TVNOW zeigen die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ immer samstags um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.