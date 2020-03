Bei „Deutschland sucht den Superstar“ kämpften die Top 6-Kandidaten um den Einzug in die nächste Runde. Doch ein Teilnehmer muss auch diesmal wieder die Show verlassen – aber wer konnt diesmal nicht punkten?

Gleich drei Kandidaten versuchten ihr Glück mit Schlager – Chiara D’Amico, Paulina Wagner und Ramon Kaselowsky. Letzterer gilt als einer der Favoriten der diesjährigen Staffel – von Florian Silbereisen bekam er sogar eine rote Glücks-Unterhose. „Ich ziehe immer eine meine rote Glücksunterhose an. Wenn ich eine Samstagabendshow moderiere, habe ich immer die gleiche an, da kann ich mich an was festhalten. Die wird immer gewaschen. Ich hab dir eine mitgebracht“, sagt der Juror.

Marcio muss die Show verlassen

In der Entscheidung hat es Alexander Klaws verkündet, welche Kandidaten in der nächsten Runde sind und für wen es nicht gereicht hat. Marcio Pereira Conrado hat die wenigsten Anrufe der Zuschauer erhalten und muss deshalb die Show verlassen.

Florian Silbereisen in der Jury

Florian Silbereisen saß erstmals in der Jury – darüber freute sich vor allem Dieter Bohlen. „Ich freue mich wahnsinnig, dass der Florian dabei ist. Meine absolute Wunschbesetzung. Jetzt habe ich Goldene Platten, Platin Platten und sogar einen Silbereisen! Besser geht’s doch nicht!“ und „Wir mögen uns, wir schätzen uns, wir sind beide super Profis und da kann ich nur sagen: Das kann einfach nur super geil werden!“, sagt der Chef-Juror.

Florian Silbereisen: „Dieter hat angefragt, ob ich kurzfristig einspringen würde und ich habe selbstverständlich sofort zugesagt. Gerade in Zeiten wie diesen, muss man zusammenhalten und aushelfen, wo man kann und gebraucht wird. Ich muss sagen, ich freue mich sehr auf diese neue Herausforderung. Dieter hat mit ‚Modern Talking‘ schon internationale Hits gefeiert, als ich noch ein ganz kleiner Junge war. Und das ich jetzt mal mit ihm zusammenarbeiten darf, ist für mich wirklich etwas ganz Besonderes. Ich habe auch ein bisschen Lampenfieber, aber ich freue mich natürlich auf meine neuen Jury-Kollegen Oana, Pietro und den großen Poptitan und auf ganz viele tolle Kandidatinnen und Kandidaten.“ Die nächste Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW am nächsten Samstag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.