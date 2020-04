Es war endlich soweit: Seit 20:15 Uhr läuft bei RTL das diesjährige Finale von „Deutschland sucht den Superstar“. Doch bevor bald der Gewinner gekürt wird, musste die erste Kandidatin bereits die Show verlassen.

Chiara D’Amico, Paulina Wagner, Joshua Tappe und Ramon Roselly haben in den Live-Shows alles gegeben und kämpften im Finale um den Titel „Superstar 2020“. Die Kandidaten zeigten sich vor dem Finale siegessicher. „Ich sollte gewinnen, weil ich der Beweis dafür bin, dass sich Hartnäckigkeit lohnt. Ich bin wie ein Rohdiamant hier reingekommen und wurde von DSDS geschliffen. Man muss nicht perfekt sein, um etwas zu erreichen“, sagte Chiara D’Amico im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Kandidaten zeigten sich vor Finale siegessicher

„Ich sollte gewinnen, weil ich mir immer treu geblieben bin, eine Kämpferin bin und nie aufgeben habe. Ich habe viel an mir gearbeitet und natürlich bin ich auch eine gute Sängerin“, so Paulina Wagner. Ramon Roselly meint: „Ich finde, wir sind die 4 besten Kandidaten und wir haben es alle verdient, zu gewinnen. Jeder Zuschauer sollte sein Kandidat anrufen, welcher es seiner Meinung nach verdient hat. Und dann sehen wir, was am Ende dabei rumkommt. Und auch die Kandidaten, welche nicht den ersten Platz machen, können auf sich stolz sein.“

Bevor dann der Gewinner verkündet wird, muss die erste Kandidatin die Show bereits verlassen: Für Paulina Wagner hat es nicht gereicht! „Du bist kein Risiko eingegangen und das muss man im Finale machen“, sagte Dieter Bohlen zu ihrer Performance. „Mir hat etwas Herz gefehlt – du hast mich nicht in deinen Bann gezogen, aber ich drücke dir die Daumen“, meint Oana Nechiti. Die anderen Kandidaten performen gleich ihren Finalsong und kämpfen weiter um den Titel „Superstar 2020“. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.