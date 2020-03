Bei „Deutschland sucht den Superstar“ ging es für die Kandidaten um den Einzug ins Finale. Mit jeweils zwei Auftritten versuchten die Top 5-Finalisten, die Zuschauer sowie Juroren überzeugen – aber wer musste diesmal die Show verlassen?

Joshua Tappe, Ramon Kaselowsky, Paulina Wagner, Lydia Kelovitz und Chiara Damico waren im Rennen und gaben ihr Bestes. Die Kandidaten wohnen derzeit gemeinsam in einer Villa und verbringen die gesamte Zeit miteinander. „Das Zusammenleben mit den anderen Kandidaten ist super. Ich habe öfter Heimweh – aber bei den anderen Kandidaten in der Villa ist das auch direkt wieder weg, da wir wie eine kleine Familie sind. Ich fühle mich hier wie zu Hause“, erzählte Chiara Damico im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Konkurrenzkampf auf der Bühne

In der Villa ist die Stimmung also harmonisch – aber auf der Bühne herrscht ein knallharter Konkurrenzkampf. Denn schließlich will jeder der Kandidaten den Einzug ins Finale schaffen und im besten Fall gewinnen. „Ich fand es sehr emotional. Ich möchte mich bei allen Kandidaten bedanken. Jeder Kandidat ist ein Geschenk für uns“, sagte Dieter Bohlen in der Show.

Juroren haben eine Botschaft an die Kandidaten

Die Juroren richteten dann noch einen Appell an die Kandidaten. „Diese Plattform bekommt man selten. Euch kennen jetzt sehr viele Menschen und daraus kann man sehr viel machen“, meint Florian Silbereisen. Denn erst nach der Show gehe die Arbeit richtig los – und wenn man daraus nicht viel macht, kann man schnell wieder weg sein. „DSDS ist die beste Plattform im Schowgeschäft. Doch wenn man danach nicht fleißig ist, ist man weg vom Fenster“, so auch Pietro Lombardi.

Dieser Kandidat muss die Show verlassen

Ein Kandidat musste die Show kurz vorm Einzug ins Finale verlassen. Lydia Kelovitz hat nicht genügend Anrufe bekommen und muss die Sendung verlassen. Im Finale stehen damit Joshua Tappe, Ramon Kaselowsky, Paulina Wagner und Chiara Damico, welche dann in der kommenden Woche um den Titel „Superstar 2020“ kämpfen. RTL und TVNOW zeigen das Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.