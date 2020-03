DSDS 2020: Was plant Lydia Kelovitz in der ersten Live-Show?

RTL zeigt am Samstagabend die erste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“. Lydia Kelovitz gehört zu den Top 7-Kandidaten und kämpft um den Sieg. Doch was plant die 29-Jährige in der ersten Show?

Die Kandidaten waren total happy, endlich vor einem großen Publikum zu singen – doch das im Studio fehlen. Denn aufgrund des Coronavirus sind keine Zuschauer vor Ort. Dennoch wollen die Kandidaten alles geben, denn schließlich sitzen Millionen Fans vor dem Fernseher.

Sie will ihre bisherigen Performances toppen

Lydia Kelovitz plant wohl etwas ganz Verrücktes in der ersten Live-Show, wie sie nun verrät. „Die Zuschauer können viel erwarten. Ich habe mir persönlich vorgenommen, was ganz Verrücktes zu machen – das ist eine Live-Show und man kann es nicht rausschneiden. Das soll alle Performances bisher toppen und das wird es auch. Ich habe mir was Gutes überlegt. Ich will aber noch nicht ganz so viele Details verraten“, erzählt die DSDS-Kandidatin im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Lydia Kelovitz ist total happy

Sie selbst kann es kaum glauben, es in die Live-Shows geschafft zu haben. „Es fühlt sich wie ein großer Kinofilm mit sieben Hauptdarstellern an – und ich bin einer davon“, sagt Lydia Kelovitz. „Ich dachte nicht, dass ich soweit komme. Mein Ziel war vor allem, dass Casting zu überstehen. Nachdem ich weiter gekommen bin, habe ich mich da so richtig reingesteigert. Jetzt ist es so, dass ich unbedingt gewinnen will“, erzählt sie uns.

Das war ihr emotionalster Moment

Und was war ihr emotionalster Moment bei DSDS? „Mein emotionalster und schönster Moment war das Casting. Ich war etwas geschockt, dass ich nochmal performen musste – aber dann habe ich um mein Leben gesungen. Das ich dann vier Mal ‚Ja‘ bekomme, hat mich überrascht“, meint Lydia Kelovitz. Ob die Sängerin die Zuschauer und Juroren überzeugen kann? Die erste Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.