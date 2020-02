DSDS 2020: So wird der Recall in Südafrika!

Die 26 besten Kandidaten sind bei „Deutschland sucht den Superstar“ in den Recall in Südafrika eingezogen. Dort kämpfen die Sängerinnen und Sänger um den Einzug in die Live-Shows – aber wer kann die Juroren überzeugen?

Der Auslandsrecall führt die besten 26 Sängerinnen und Sänger nach Südafrika. Das erste Set, an dem sie performen müssen, ist im Nature’s Valley im Tsitsikamma Nationalpark – einer der schönsten Orte an der Garden-Route. Die Küste wird von den majestätisch aufragenden Tsitsikammabergen eingegrenzt und bietet eine traumhafte Kulisse aus Sandstrand, Fluss und wildem Meer. Hier performen die Kandidaten in 3er- und 4er- Gruppen vor der Jury.

Kandidaten wohnen in einer Villa

Nach einem 13-stündigen Flug geht es für die 26 DSDS-Kandidaten in ihre Unterkunft an der Garden-Route in Plettenberg: Die Red Box Villa. Nacheinander kommen die Kandidaten in Fahrzeugen an und bekommen die Möglichkeit, sich ihre Zimmer auszusuchen. Es gibt verschieden große Zimmer, von einem schicken großräumigen Doppelzimmer bis zu einem Acht-Betten Dormroom ist alles dabei. Unter dem Motto „Wer zuerst kommt mahlt zuerst“, hat der eine oder andere Glück und kann sich entspannt einrichten und manche müssen sich mit dem zufrieden geben, was noch übrigbleibt.

Es gilt ein Handyverbot

Im Anschluss werden sie informiert, dass sie zwar in einer Luxusunterkunft wohnen, für ihr leibliches Wohl aber selbst sorgen müssen, indem sie abends gemeinsam kochen. Kosta Kreativa freut sich: „Zum Glück hat noch niemand rausgekriegt, dass ich der einzige professionelle Koch hier bin.“ Danach werden ihnen ihre internetfähigen Geräte wie Mobiltelefone und Tablets abgenommen, damit sie sich ganz auf den Wettbewerb konzentrieren können, was zu langen Gesichtern führt.

Hier liegt der Drehort in Südafrika

Schließlich üben die beiden Vocal Coaches Juliette Schoppmann und Andre Franke mit den Kandidaten ihre Songs für das 1. Set, das im Nature’s Valley im Tsitsikamma Nationalpark stattfindet. Nature’s Valley gilt als einer der schönsten Orte an der Garden-Route. Es liegt rund. 40 Kilometer östlich von Plettenberg Beach in einer Lagune des Groot Rivers. Die Küste wird von den majestätisch aufragenden Tsitsikammabergen eingegrenzt und bietet eine traumhafte Kulisse aus Bergpanorama, Fluss, feinem Sandstrand und wildem Meer. Hier performen die Kandidaten in 3er und 4er Gruppen vor der Jury. Wer begeistert die Jury und wer kann direkt wieder nach Hause fahren?

Das sind die Gruppen

Daniela Washington Matias, Kristina Shloma, Lorna Hysa singen “Higher Love” von Kygo & Whitney Houston

Francesco Mobilia, Marco Pereira Conrado, Kosta ‘Kreativa’ singen “Don’t leave me this way” von The Communards

Vanissa Toufeili, Kathrin ‘Katja’ Bibert, Chiara D’Amico, Isabell Heck singen “Don’t call me up” von Mabel

Joshua Tappe, Kevin Amendola, Kevin Jenewein, Raphael Goldmann singen “Die Reise“ von Max Giesinger

Paulina Wagner, Tamara Lara Perez, Lydia Kelovitz, Nataly Fechter singen „Regenbogenfarben“ von Kerstin Ott & Helene Fischer

Elvin Kovaci, Nicole Frolov, Carolin Milena Kries, Liron Blumberg singen “Let it go” von James Bay

Ramon Kaselowsky, Ricardo Rodrigues, Luis Molicnik, Manolito Schwarz singen “Can’t help falling in love” von Elvis Presley

RTL und TVNOW zeigen DSDS am Dienstag um 20:15 Uhr.