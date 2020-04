DSDS 2020: So verstehen sich die Finalisten mit Dieter Bohlen!

Die Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ endet mit dem Finale. Chiara D’Amico, Ramon Roselly, Joshua Tappe und Paulina Wagner kämpfen am Samstag um den Titel „Superstar 2020“. Doch wie haben sich die Finalisten eigentlich mit Dieter Bohlen verstanden?

Hinter den Kandidaten von DSDS liegt ein langer Weg – zuerst ging es zum Casting, dann stand der Recall in Südafrika an, es folgten die Live-Shows und nun das große Finale. Die Jury bewertete die Leistung der Kandidaten – und natürlich äußerte Dieter Bohlen auch immer mal wieder Kritik. Aber wie kamen die Finalisten in der Staffel eigentlich mit dem Poptitan klar? KUKKSI hat bei den Top 4-Kandidaten mal nachgefragt.

Chiara D’Amico

„Ich habe mich super mit Dieter verstanden. Er hat ist ein super Mensch. Ganz am Anfang hatte ich etwas Angst vor ihm. Er ist so, wie man ihn vom Fernsehen kennt. Ich habe mich sehr gefreut, dass ich ihn kennenlernen durfte. Er hat vom ersten Moment an mich geglaubt.“

Ramon Roselly

„Die Jury haben wir meist nur bei unseren Auftritten. Backstage sind wir nicht ganz so viel mit denen zusammen. Was ich aber sagen kann: Die sind immer nett und sehr sympathisch.“

Paulina Wagner

„Ich habe mich mit Dieter von Anfang an sehr gut verstanden. Ich finde ihn sehr sympathisch und authentisch. Ich glaube, er mag mich auch.“

Joshua Tappe

„Ich habe mich mit Dieter sehr gut verstanden. Er mag meine Stimme. Ich kann mich noch an seine Worte in Südafrika erinnern, wo er gesagt hat, dass ich eine sichere Bank bin und immer abgeliefert habe. In der letzten Show hat er für mich aufgerufen, dass die Leute für mich anrufen sollen – und wenn der Poptitan dazu aufruft, dann bedeutet das, dass das schon ganz gut harmoniert. Er ist ein cooler Typ und hat immer einen lockeren Spruch auf den Lippen.“

Das Finale von DSDS zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr.