DSDS 2020: So reagieren die Kandidaten auf den Exit von Ricardo!

Für die Top 7-Kandidaten ging es um alles: Bei „Deutschland sucht den Superstar“ musste Ricardo Rodrigues die erste Live-Show verlassen. KUKKSI hat bei den Kandidaten nachgefragt, ob sie damit gerechnet haben.

Ricardo Rodrigues, Paulina Wagner, Marcio Pereira Conrado, Chiara Damico, Joshua Tappe, Lydia Kelovitz und Ramon Kaselowsky kämpften in der ersten Live-Show um den Einzug in die nächste Runde. Doch für Ricardo Rodrigues hat es nicht gereicht – aber was sagen eigentlich die anderen Kandidaten dazu?

Das meint Ramon Kaselowsky zum Rausschmiss von Ricardo

„Es sind 7 gute Leute in den Live-Shows. Wir haben im Vorfeld so eine kleine Umfrage gemacht, wer fliegen könnte – auf den Zettel habe ich ‚Ich weiß es nicht‘ geschrieben. Jeder ist auf seine Art sehr Besonders. Einer muss halt leider immer gehen“, erzählt Ramon Kaselowsky im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Kandidaten sind überrascht

„Ich habe definitiv nicht damit gerechnet, dass Ricardo rausfliegt. Er hat einfach so eine starke Stimme – deshalb habe ich das niemals gedacht“, so Paulina Wagner. „Ich hätte nicht damit gerechnet, dass der Ricardo rausfliegt. Ich war auch etwas schockiert und finde schade, dass er raus ist“, meint Marcio Pereira Conrado.

Das sagen Joshua, Chiara & Lydia

„In der ersten Runde hätte ich nicht auf Ricardo getippt und war deshalb etwas überrascht", so Joshua Tappe. „Ich habe absolut nicht damit gerechnet, dass Ricardo gehen muss und war extrem schockiert, dass er ausgeschieden ist. Denn meiner Meinung nach hat er einen sehr guten Auftritt hingelegt", meint Chiara Damico. „Wir sind 7 Kandidaten gewesen und ich finde, dass wir alle sehr abgeliefert haben. Das hätte denke ich, jeden treffen können. Ramon war fast schon sicher in der nächste Runde. Bei den anderen waren die Chancen aber alle gleich", sagt uns Lydia Kelovitz. Die verbliebenen 6 Kandidaten kämpfen in der kommenden Woche weiter um den Titel.