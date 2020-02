DSDS 2020: So hart ist der Recall in Sölden!

Puh! Bei 3.000 Metern wird sogar der Jury schlecht: Der Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ startet in Sölden. Dort kämpfen die Kandidaten um den Einzug in den Auslandsrecall in Südafrika. Doch vor allem Pietro Lombardi hat mit der Höhe zu kämpfen.

Die besten 126 Sänger*innen aus den Jurycastings treten am Samstag im Recall in Sölden an. In der spektakulären Location, dem Ice Q Restaurant (bek. aus dem James Bond Film „Spectre“) auf 3.000 Metern Höhe singen sie vor der Jury, um das Ticket für den Auslandsrecall in Südafrika zu bekommen.

Diese Kandidaten bekamen die Goldene CD

Nur die vier Kandidaten, die die Goldenen CD’s von den Juroren erhalten haben, müssen nicht mehr singen, denn sie haben das Ticket für Südafrika bereits in der Tasche: Carolin Kries (16) Schülerin aus Bodenheim bekam die Goldene CD von Oana Nechiti, Kevin Jenewein (26) Zimmermann aus Saarbrücken erhielt die Goldene CD von Pietro Lombardi, Francesco Mobilia (21) Fachmann für Systemgastronomie und Kundenberater im Kundencenter aus Oberstenfeld bekam die Goldene CD von Xavier Naidoo und Raphael Goldmann (28.12.1991/28) Techniker in der Luftfahrt aus Westerstede wurde von Dieter Bohlen direkt in den Auslandsrecall geschickt.

Streit und Zickenkrieg im Recall

Die anderen Kandidaten treten in der ersten Runde in 10er Reihen vor die Jury. Die Ersten werden sofort ausgesiebt. In einer zweiten Runde dürfen sich die verbliebenen Kandidaten noch einmal in Gruppen beweisen. Noch 22 Tickets sind zu vergeben. Der Druck unter den Kandidaten führt zu Streit, Zickenkrieg und der eine oder andere überlegt sogar, ganz auszusteigen. Die Höhe von 3.000 Metern macht nicht nur den Kandidaten und dem Team zu schaffen, auch Pietro Lombardi geht es nicht gut. Und wer kann die Juroren überzeugen? RTL und TVNOW zeigen den Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.