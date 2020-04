DSDS 2020: So fühlen sich die Kandidaten vor dem Finale!

Wer holt sich den Titel? Im Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ kämpfen Chiara D’Amico, Paulina Wagner, Joshua Tappe und Ramon Roselly (Kaselowsky) um den Sieg. KUKKSI hat bei den Kandidaten nachgefragt, wie sie sich vor der letzten Live-Show fühlen.

Für die Kandidaten geht es am Samstag im DSDS-Finale um alles – aber wie geht es den Finalisten eigentlich vor der Sendung? „Ich fühle mich sehr glücklich, dass ich soweit gekommen bin und es in die Herzen der Zuschauer geschafft habe. Am Anfang habe ich ganz klein angefangen und bin meiner Meinung nach groß rausgekommen. Ich habe mich gut entwickelt“, sagt Chiara D’Amico im exklusiven Interview mit KUKKSI.

So fühlen sich Joshua Tappe und Paulina Wagner

Und auch Joshua Tappe kann es kaum abwarten: „Ich fühle mich sehr gut und freue mich. Ich habe Bock, auf die Bühne zu gehen und will den Titel. Ich fühle mich auch mit meinen Songs sehr wohl“, erzählt uns der Kandidat. „Ich bin unheimlich glücklich, dass mich meine Fans so weit gebracht haben. Ich bin nervös und aufgeregt, im Finale zu stehen“, so Paulina Wagner.

Ramon Roselly zählt zu den Favoriten

Zu den Favoriten der diesjährigen Staffel zählt Ramon Roselly – aber kann er die Zuschauer auch im Finale von sich überzeugen? „Ich bin unglaublich glücklich. Mir geht es blendend und ich freue mich riesig auf die Show“, sagt er uns. Der 26-Jährige hofft, auch diesmal bei den Zuschauern punkten zu können: „Ich sehe mich nicht ganz so gerne im Fernsehen selbst. Das ist immer komisch für mich, aber ich freue mich, dass es bei den Leuten sehr gut ankommt“, sagt er uns. Wer kann sich gegen dioe Konkurrenten durchsetzen? Das große Finale von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.