DSDS 2020: Recall-Abbruch? Die Jury verlässt das Set

Der Recall von „Deutschland sucht den Superstar“ findet in Südafrika statt. Die nächste Location befindet sich direkt am Meer. Doch dann wird das Jurypult plötzlich aufgrund von hohen Wellen überflutet – da flüchtet sogar Dieter Bohlen. Muss der Recall nun sogar abgebrochen werden?

Die Kandidaten üben tagsüber ihre Songs fürs nächste Set und verbringen Zeit am Strand und am Pool. Spätabends bekommen sie die Nachricht, dass sie in einer Stunde ihr Haus in Plettenberg verlassen und zum nächsten Set fahren. Die Kandidaten sind perplex, müde und versuchen schnell, ihre Koffer zu packen.

Drehort ist am berühmten Strand Camps Bay in Kapstadt

Unterwegs ist plötzlich die Straße gesperrt und sie müssen mitten in der Nacht warten, bis es weitergeht. Die Minibusse mit den Kandidaten fahren die ganze Nacht durch bis nach Kapstadt. Dort, an einem der berühmtesten Strände, dem Camps Bay, findet das 3. Set statt. Hier wird sich herausstellen, wer es ins Recall-Finale in Südafrika schafft.

Das Meer könnte gefährlich werden

Während die Kandidaten noch auf dem Weg sind, wartet die Crew ungeduldig am Set. Die 12 Apostel im Hintergrund von Camps Bay sind von Nebelwolken verhangen, das Meer ist rau und Wind kommt auf. Regisseur Bastien Angemeer fürchtet, dass das Wetter kippt und das Meer gefährlich nah an das Jurypult herankommt.

Dreharbeiten müssen abgebrochen werden

Endlich kommen die Kandidaten an – übermüdet, aber froh, endlich da zu sein. Die Herausforderung für sie ist es, trotz wenig Schlaf bühnentauglich auszusehen und gesanglich abzuliefern. Doch trotz der widrigen Umstände ist die Stimmung gut. Das Wetter hingegen weniger und die Dreharbeiten müssen zwischendurch wegen Regens abgebrochen werden. Während der Auftritte werden die Wellen größer und auch die Flut kommt dem Jurypult immer näher. Schließlich wird das Set und das Jurypult komplett überspült! Die Jury bekommt nasse Füße und Dieter Bohlen flüchtet sich aufs Pult, wo er stehend sein Urteil verkündet. Wer schafft es ins Finale des Auslands-Recalls in Südafrika?

Die Gruppen und Songs

Paulina Wagner, Kristina Shloma, Isabell Heck: „Everlasting Love“, Sandra

Kevin Jenewein, Raphael Goldmann, Ricardo Rodrigues: „Bring it On Home To Me“, Sam Cooke

Chiara D’Amico, Nataly Fechter, Lydia Kelovitz, Tamara Lara Pérez: Back To Back, Amy Winehouse

Manolito Schwarz, Elvin Kovaci, Kevin Amendola: „Mein Stern“, Ayman

Liron Blumberg, Kosta „Kreativa“, Francesco Mobilia: „Shape Of You“, Ed Sheeran

Lorna Hysa, Kathrin „Katja“ Bibert, Nicole Frolov: „Rise Up“, Andra Day

Joshua Tappe, Ramon Kaselowsky, Marcio Pereira Conrado: „I Can’t Help Myself“, The Four Tops

RTL und TVNOW zeigen die nächste Folge von DSDS am 25. Februar 2020 um 20:15 Uhr.