DSDS 2020: Muss Pietro Lombardi den Recall abbrechen?

Die Castings bei „Deutschland sucht den Superstar“ sind vorbei. Die Kandidaten müssen sich nun im Recall beweisen – und der hat es in sich! In 3.000 Metern Höhe wird es nicht nur Gesangstalenten richtig übel, sondern auch den Juroren – besonders Pietro Lombardi hat damit zu kämpfen.

Der erste Recall findet in den Sölden in den österreichischen Alpen statt. Dort suchen Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo nach Kandidaten, welche sie mit in den Auslandsrecall nach Südafrika nehmen werden. Für die werdenden Sängerinnen und Sänger geht es um alles – wer nicht überzeugen kann, fliegt gnadenlos raus. Doch es gibt plötzlich ein anderes Problem: Plötzlich wird es Pietro Lombardi richtig schlecht.

Muss Pietro Lombardi den Recall abbrechen?

Die Höhe scheint der DSDS-Juror absolut nicht zu vertragen. „Macht ohne mich weiter!“, sagt Pietro Lombardi dann laut RTL.de zu seinen Jury-Kollegen. „Ich bin nicht körperlich kaputt, mir ist einfach schlecht“, so der Juror weiter. Dann muss er dringend an die frische Luft. Sogar Dieter Bohlen macht sich große Sorgen um ihn und eilt nach draußen. „Kotzt der da?“, fragt der Poptitan. Muss der „Señorita“-Interpreden Recall etwa abbrechen?

Wer schafft es in den Südafrika-Recall?

Nur 126 Sängerinnen und Sänger haben in den Jury-Castings den begehrten Recall-Zettel bekommen. Diese treten jetzt im Recall in Sölden (Österreich) an. Im gläsernen Ice Q Restaurant (bek. aus dem James Bond Film „Spectre“) auf 3000 Metern mit Blick auf die Tiroler Alpen, müssen die Kandidaten in der ersten Runde in 10er Reihen vor die Jury treten und singen.

Die Ersten werden sofort ausgesiebt. In einer zweiten Runde dürfen sich die verbliebenen Kandidaten noch einmal in Gruppen beweisen. Nur die 26 besten Kandidaten (inklusive Goldene CD Kandidaten) kommen eine Runde weiter und fahren gemeinsam zum Auslandsrecall nach Südafrika. Wer kommt in die nächste Runde? Und geht es Pietro Lombardi wieder besser? Das zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr bei „Deutschland sucht den Superstar“. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.