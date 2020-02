DSDS 2020: Köln 50667-Star Isabell Heck ist im Recall!

Einige Soap-Fans werden Isabell Heck kennen! Die 24-Jährige war in der Rolle als Annika bei „Köln 50667“ zu sehen. Doch ihre größte Leidenschaft ist die Musik – deshalb hat sie es erneut bei „Deutschland sucht den Superstar“ versucht.

Bereits im Jahr 2015 nahm Isabell Heck bei DSDS teil und hat es sogar in den Recall geschafft – dann hat die Beauty die Show jedoch freiwillig verlassen. Nun wollte sie es erneut wissen und trat erneut vor die Jury. Im Casting performte sie den Hit „No Excuses“ von Meghan Trainor.

Isabell Heck bekommt drei Ja-Stimmen

Mit ihrer Performance konnte Isabell Heck die Juroren begeistern – auch, wenn sie nicht jeden Ton getroffen hat. „Vielleicht bist du nicht die größte Sängerin, aber du verkaufst es sehr gut. Du siehst auch echt gut aus“, meint Dieter Bohlen. „Du hast eine Grundpersönlichkeit, du bist stark und das zeigst du auch“, urteilt Oana Nechiti. Nicht punkten konnte die 24-Jährigen hingegen bei Xavier Naidoo. „Ich brauche mehr Stimme von dir“, so der Sänger. Doch mit drei Ja-Stimmen hat sie es dennoch in den Recall geschafft.

Ihr Freund war mit DSDS-Teilnahme damals nicht einverstanden

Isabell wohnt in Köln, aber singt in einer Hochzeitsband in Bayern – deshalb muss sie immer pendeln. Bei DSDS gab sie damals freiwillig auf, weil ihr damaliger Freund nicht mit der Teilnahme einverstanden war. „Ich weiß, was ich kann, ich weiß, was ich zeigen will und ich weiß, wie und wo ich im Leben stehe. Ich bin niemand, der ausruht, wenn er etwas in den Schoß gelegt bekommt und möchte, dass man sieht, dass ich dafür arbeite!“, gibt sich Isabell Heck selbstbewusst. RTL und TVNOW zeigen die neuen Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ immer samstags und dienstags um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.