DSDS 2020: Kevin Jenewein bekommt Goldene CD von Pietro!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ ist Kevin Jenewein kein unbekanntes Gesicht. Der Kandidat stand bereits schon mal vor der Jury – und versuchte erneut sein Glück. Besser hätte es diesmal für ihn nicht laufen können: Mit seiner Performance konnte der 26-Jährige alle überzeugen und bekam sogar die „Goldene CD“ von Pietro Lombardi.

Bereits im Jahr 2013 nahm Kevin bei DSDS teil. Er hätte damals sogar fast den Einzug in die Liveshows geschafft – schon damals konnte er die Jury auf ganzer Linie überzeugen. Die Zeichen stehen in der diesjährigen Staffel jedoch deutlich besser, denn auf Anhieb hat es der 26-Jährige mit der „Goldenen CD“ von Pietro Lombardi in den Südafrika-Recall geschafft.

Pietro Lombardi zückt seine Goldene CD

Zuerst sang er die Ballade „Dancing On my Own“ von Calum Scott und anschließend den Song „Treasure“ von Bruno Mars – nicht nur der Papa von Alessio, sondern auch seine Jury-Kollegen zeigten sich von der Mega-Performance total begeistert. „Ich bin so ein Gefühlsmensch und ich habe gewartet, aber es kam keiner, der mich berührt hat. Bis jetzt!“, erzählt Pietro Lombardi. „Mir hat es sehr sehr gut gefallen, dass er von Sekunde eins an präsent war“, meint Oana Nechiti.

Kevin Jenewein will in die Live-Shows

Kevin Jenewein will es diesmal allen zeigen und unbedingt in die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ einziehen. „Ich werde es schaffen, ich muss es schaffen. Ich muss dieses Jahr in die Liveshows“, so der Kandidat. Ob er auch im Recall in Südafrika wieder punkten kann? Das zeigen RTL und TVNOW immer samstags und dienstags in den neuen Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.