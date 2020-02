DSDS 2020: Kandidat Rahmat Zardi will der nächste Bushido sein!

Rahmat Zardi will seine Rap-Karriere durch „Deutschland sucht den Superstar“ ankurbeln. Der 26-Jährige will der „nächste Bushido“ werden – ob er damit aber vor der Jury wirklich punkten kann?

Der Kandidat kommt aus Indonesien und studiert Betriebswirtschaftslehre in Deutschland – nebenbei jobbt er noch bei Subway. Er beschreibt sich als „Halbes Gangster, halbes freundlich.“ Mit einem normalen Leben soll nun Schluß sein – jetzt will er groß rauskommen!

Rahmat Zardi will als Rapper groß rauskommen

„Ich möchte der nächste Bushido sein. Ich möchte rappen. Gangsta Rap muss nicht immer böse sein“, sagt Rahmat Zardi. Ob sich der Nachwuchs-Rapper wirklich vor den Juroren Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo überzeugen kann?

RTL zeigt skurrile Highlights der Staffel

In der neuen Castingfolge werden außerdem nochmal die skurrilsten Momente der neuen Staffel gezeigt. „What The Fuck?“ bietet schließlich einen Schnelldurchlauf durch die skurrilsten Highlights der bisherigen Staffel. Und so gibt es ein Wiedersehen mit Marcella (Pietro-Fan und Wiederholungstäterin), Fabian (Bee Gees- und Modern Talking-„Interpret“), Melanie (Rollschuhfahrerin), Carina (Stripperin), Selma („Schwiegertochter gesucht“-Teilnehmerin) und natürlich Dolicha Grey („Doggy“). Die neuen Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW immer dienstags und samstags um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.