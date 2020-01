DSDS 2020: Kandidat Amadeus Soszka ist zurück!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ sorgte Amadeus Soszka vor zwei Jahren für einen Eklat: Der Kandidat wurde aus dem Studio geworfen! Nun tritt er in der neuen Staffel erneut vor die Jury – wie darauf wohl Dieter Bohlen reagieren wird?

Mit seinem Opernsang wollte Amadeus Soszka damals die Jury überzeugen – das ging jedoch ziemlich nach hinten los. Mit „O Sole Mio“ und „Forelle“ ist er vor der Jury gnadenlos gescheitert. Minutenlang wollte er die Jury jedoch davon überzeugen, doch einen gelben Recall-Zettel zu ergattern.

Amadeus flog damals aus dem Studio

Nach mehreren Minuten hatte die Jury jedoch ziemlich die Nase voll: Die Security musste Amadeus Soszka schließlich nach draußen werfen. Bei seiner Mutter jammerte er draußen weiter. Der Kandidat hat aber längst Kultstatus erreicht: Der YouTube-Clip mit seinem Auftritt wurde mehr als 6,5 Millionen Mal angeklickt. „Ich bin ein bisschen berühmter geworden, mich erkennen sogar Leute auf der Straße. Ich habe jetzt sogar über 23.000 Follower auf Instagram!“, sagt er zu RTL.

Zweite Chance für den Kandidat

Nun versucht er bei DSDS erneut sein Glück – und das sogar auf Einladung von Dieter Bohlen. Denn der Poptitan war von seiner Hartnäckigkeit so beeindruckt, dass Amadeus Soszka nochmal kommen darf – jedoch nur unter einer Bedingung: Er muss einen Popsong singen! Diesmal wird er die Songs „Moonlight Shadow“ von Mike Oldfield und „Somewhere Over The Rainbow“ von Judy Garland performen.

Kann er die Jury diesmal überzeugen?

„Ich möchte zeigen, dass ich auch Poposongs singen kann, möchte nochmal alles geben und schauen, wie der Jury meine Leistung gefallen wird. Ich habe ein bisschen Sorge, ob ich nicht wieder überreagieren werde. Aber ich versuche, mich unter Kontrolle zu halten!“, sagt Amadeus Soszka. Ob der 22-Jährige die Jury diesmal überzeugen kann? Die neuen Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW immer dienstags und samstags um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.