DSDS 2020: Joshua Tappe spricht über seine Freundin!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ gibt Joshua Tappe derzeit alles! Der Kandidat hat es in die zweite Live-Show geschafft und ist dem Finale damit näher gerückt. Doch was sagt seine Freundin eigentlich dazu, dass ihr Liebster viele weibliche Fans hat? KUKKSI hat bei dem 25-Jährigen mal nachgefragt.

Seine Freundin bedeutet ihm alles – doch die beiden können sich aufgrund der Live-Shows von DSDS derzeit kaum sehen. „Ich bin glücklich vergeben. Seit einem halben Jahr sind wir zusammen und das läuft auch alles super. Im Moment ist es aber schwer, weil man sich gar nicht sieht“, erzählt Joshua Tappe im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Körpernähe ist derzeit ein No-Go

Küssen? Fehlanzeige! Den aufgrund des Coronavirus sind die Sicherheitsvorkehrungen der Produktion sehr hoch – Körpernähe ist deshalb ein absolutes Tabu. „In der letzten Woche haben wir uns kurz auf der Bühne gesehen, aber wir konnten uns nicht umarmen oder küssen. Das wäre im Moment ein zu großes Risiko. Nach der Entscheidung habe ich direkt angefangen mit heulen und konnte mich gar nicht so richtig freuen. Neben meiner Freundin hätte ich auch gerne meine Mutter oder Oma gedrückt“, sagt uns der 25-Jährige.

Er wird von seine Freundin unterstützt

Seine Liebste unterstützt ihn, wo sie nur kann. „Meine Freundin spricht mir Mut zu und über Facetime kann man sich zumindest immer mal kurz sehen. Ich bin froh, dass es das gibt und das wir das machen können. Sie ist mega stolz auf mich und freut sich riesig. Sie supportet mich auch sehr, wo es nur geht – sie hat beispielsweise viele Plakate gemacht“, erzählt er uns.

Eifersüchtig wegen Fan-Ansturm?

Joshua hat viele weibliche Fans – ist seine Freundin deshalb eifersüchtig? „Für sie ist es natürlich auch schwer, da ich derzeit viel weg bin. Ich kriege auch tausende Nachrichten von weiblichen Fans. Wenn ich in ihrer Haut stecken würde, wäre ich auch manchmal eifersüchtig, weil es nicht leicht ist. Sie macht sich da schon ihre Gedanken – aber sie weiß, dass sie mir vertrauen kann und das ist total happy mit ihr bin“, erzählt uns der Sänger. Nun konzentriert er sich auf die nächste Live-Show – ob er es in die nächste Runde schaffen wird? RTL und TVNOW zeigen „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag um 20:15 Uhr.