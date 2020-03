DSDS 2020: Hacker-Angriff auf Chiara Amico!

Die Kandidaten von „Deutschland sucht den Superstar“ haben sich in den vergangenen Tagen auf die dritte Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ vorbereitet. Doch Chiara D’Amico hatte zwischendurch ein ganz anderes Problem: Das Instagram-Profil der Schülerin wurde gehackt!

Chiara wollte sich auf die kommende Performance in der nächsten Show vorbereiten – dann bekam sie jedoch einen Anruf. „Ich war in der Küche und habe mit der Produktion geredet. Plötzlich habe ich einen Anruf bekommen und wurde gefragt, was ich da gerade anstelle. Dort wurde mir gesagt, dass ich dauernd bei einem Live-Video von Pietro Lombardi kommentiere. Dort standen Sätze wie ‚Ich habe keine Lust mehr auf dich'“, sagt Chiara D’Amico im exklusiven Interview mit KUKKSI.

Instagram-Profil von Chiara wurde gehackt

Die Schülerin war total geschockt: Ihr Instagram-Profil wurde gehackt und eine Person hat mit ihrem Account zahlreiche Kommentare verfasst. Die 18-Jährige setzte sich daraufhin sofort mit dem Support von Instagram im Verbindung. „Ich habe mich dann direkt an den Support gewendet, habe meine Telefonnummer und Mailadresse geändert. Ich konnte dann die zweistufige Authentifizierung machen, so dass mein Account wieder sicher ist. Ich hoffe mal, dass es nicht nochmal zu einer Situation kommt – in dem Moment war ich sehr verzweifelt“, erzählt uns die 18-Jährige weiter.

Wer steckt hinter der Hacker-Attacke?

Wer hinter dem Hacker-Angriff steckt, ist völlig unklar. Der Unbekannte hatte kurze Zeit vollen Zugriff auf ihren Account und konnte sogar Nachrichten lesen. Doch glücklicherweise konnte Chiara D’Amico das Problem schnell lösen. „Gott sei Dank haben sich alle Probleme behoben, und es sollte jetzt niemand mehr hacken können, hoffentlich!“, sagte sie ihren Followern. Nun konzentriert sich die 18-Jährige auf die nächste Live-Show von DSDS, denn die Kandidaten kämpfen um den Einzug ins Finale. RTL und TVNOW zeigen das Halbfinale von „Deutschland sucht den Superstar“ am Samstag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.