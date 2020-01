DSDS 2020: Xavier Naidoo vergibt Goldene CD an Francesco Mobilia!

Wow, was für eine Mega-Stimme! Eigentlich hatte Francesco Mobilia bei DSDS alles, was er wollte – einen Recall-Zettel. Doch als er sich verabschiedete und den Raum verlassen wollte, hat ihn Xavier Naidoo zurückgerufen – und dann passierte etwas Unglaubliches!

Damit hatte im Vorfeld wohl kaum einer gerechnet – und die Jury erst recht nicht! Francesco Mobilia wollte vor der DSDS-Jury sein Gesangstalent unter Beweis stellen. Dann gab es einen fiesen Diss von Dieter Bohlen: Der Kandidat wurde von dem Poptitan gefragt, ob es die Jacke auch in seiner Größe gab. AUTSCH!

Francesco Mobilia begeistert mit seiner Performance

Davon hat sich der 21-Jährige aber keinesfalls aus der Ruhe bringen lassen. Die Performance hat danach wirklich alle geflasht: Zunächst sang er einen Hit von Michael Jackson und anschließend performte er auch noch eine Nummer von Bruno Mars. „Wenn du die hohen Töne so ansetzt… also, Bruno Mars hat hier noch nie jemand so geil gesungen“, sagt Dieter Bohlen. „Das ist das Besondere an dir, das kann dir keiner nehmen. Von mir hast du ein Ja“, meint der Poptitan.

Goldene CD von Xavier Naidoo

Die Jury-Kollegen von Dieter Bohlen waren ebenfalls begeistert. Er bekam nach seiner Performance natürlich den Recall-Zettel – doch als er dann den Raum verlassen wollte, pfiff ihn Xavier Naidoo zurück: Der Juror übergab dem 21-Jährigen die „Goldene CD“. Damit hat es Francesco Mobilia direkt in den Recall nach Südafrika geschafft. KUKKSI meint: Herzlichen Glückwunsch! Die nächste Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.