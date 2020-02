DSDS 2020: Exorzist wollte Kandidat Marcio das Schwulsein austreiben!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ will Marcio Pereira Conrado die Jury mit seiner Performance überzeugen. Doch der 25-Jährige hat eine krasse Vergangenheit hinter sich: Er ist schwul -doch genau das wollte ihm ein Exorzist austreiben! Beim Casting macht er daraus kein Geheimnis.

Der Kandidat schminkt sich gerne und tritt als Drag Queen auf. Im Alter von 11 Jahren outete er sich als schwul – doch genau das brachte viele Probleme mit sich: Seine Mutter machte sich große Sorgen um ihnen Sohn und schickte ihn deshalb zu einer konservativen Kirchengemeinde. Unglaublich: Ein Exorzist wollte ihm dort das Schwulsein austreiben! Dort musste er sich einer „Gehirnwäsche“ unterziehen. Dadurch rutschte er in eine depressive Phase, welche drei Jahre lang anhielt – erst mit 20 Jahren konnte er sich aus der Glaubensgemeinschaft lösen.

Marcio geriet in eine Glaubensgemeinschaft

Dennoch nimmt er seine Mutter in Schutz. „Meine Mutter wollte mich eigentlich nur schützen und das schätze ich sehr“, erzählt er in einem Interview mit RTL. „Es war ein bisschen so wie eine Sekte“, sagt er weiter. Seine Mutter ist in Brasilien aufgewachsen – dort werden Schwule teilweise verfolgt oder verprügelt. Mit seiner Vergangenheit hat er mittlerweile abgeschlossen und blickt positiv in die Zukunft.

Er verkleidet sich auch als Drag Queen

Marcio verkleidet sich gerne als Frau – das macht er jedoch nur privat. „Ich möchte keine Frau sein, auch kein Mann. Ich bin ein Mensch. Ich finde auch, dass alle gerne Make-up tragen dürfen oder Fußball spielen. Das Konzept Geschlecht ist für mich falsch. Es ist heutzutage egal, ob jemand Kleider oder Hosen trägt“, betont er in der Bild-Zeitung. Doch nun muss er vor allem mit seinem Gesang überzeugen – ob er die Juroren Dieter Bohlen, Oana Nechiti, Pietro Lombardi und Xavier Naidoo überzeugen kann? Der Schweizer hofft nun auf eine Musikkarriere. Das zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr in der neuen Folge von „Deutschland sucht den Superstar“. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.