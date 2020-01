DSDS 2020: Dreharbeiten abgebrochen!

Bei RTL startet am 4. Januar die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“. Pietro Lombardi, Oana Nechiti, Xavier Naidoo und Dieter Bohlen suchen wieder nach den besten Sängerinnen und Sängern. Doch dann mussten plötzlich die Dreharbeiten abgebrochen werden – aber was ist passiert?

Die Castings sowie der Recall steigen bei DSDS meist in außergewöhnlichen Loacations. Die Castings fanden diesmal in Ludwigs Festspielhaus in Füssen statt, in Königswinter bei Bonn auf dem Drachenfels und im Hanse Gate Hamburg an der Elbe statt. Dort müssen die Kandidaten ihr Können unter Beweis stellen.

Nur die besten 126 Kandidaten ergattern den gelben Zettel und treten dann im Recall in Sölden an. Dort müssen sie im Ice Q Restaurant (bekannt aus dem James Bond Film „Spectre“) auftreten – und das ist 3.000 Metern Höhe. Umringt wird das Restaurant von über 250 prächtigen Dreitausendern und der Himmel ist zum Greifen nah.

Dreharbeiten mussten kurzzeitig pausieren

Das ist sogar eine Herausforderung für die, welche sich an der Spitze auskennen. Die Höhe scheint auch den Kandidaten und der Jury einige Probleme zu bereiten. „Ich kann hier nicht sitzen. Das ist zu krass hier oben“, meint Pietro Lombardi. „Wir müssen erstmal schauen, dass wir den Kollegen vom Berg kriegen und solange werden die Dreharbeiten unterbrochen“, heißt es in einem Trailer zur Show.

Auslandsrecall in Südafrika

Dann geht es für die besten 26 Kandidaten zum Auslandsrecall nach Südafrika. Dort kämpfen die Kandidaten entlang der traumhaften Gardenroute, im Tsitsikamma Nationalpark, der Metropole Kapstadt und dem Weinanbaugebiet Stellenbosch. Die besten Sängerinnen und Sänger ziehen dann in die Live-Shows ein.

Neue DSDS-Staffel ab 4. Januar 2020

Die neue Staffel von „Deutschland sucht den Superstar“ startet am 4. Januar 2020 um 20:15 Uhr bei RTL und TVNOW. Die 17. Staffel der Show wird dann immer dienstags und samstags ausgestrahlt. In der Jury sitzen auch diesmal wieder Pietro Lombardi, Oana Nechiti, Xavier Naidoo und Dieter Bohlen. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.