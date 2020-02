DSDS 2020: Drama hinter den Kulissen!

Der Recall in Südafrika bietet bei „Deutschland sucht den Superstar“ eine traumhafte Kulisse. Sonne, Meer und Strand – besser hätte es für die Kandidaten und Juroren kaum kommen können. Doch dann spielt das Wetter plötzlich total verrückt – sogar die Dreharbeiten müssen abgebrochen werden.

In der neuen Folge von DSDS müssen die Kandidaten auch diesmal wieder alles geben. In den letzten beiden Recall-Folgen hätte das Wetter kaum besser sein können. Doch in der dritten Episode der Castingshow zieht plötzlich ein schweres Unwetter auf.

Unwetter zieht in Südafrika auf

Mit Jacke, dickem Schal und Mütze gehen Dieter Bohlen und die anderen Juroren ans Pult. „Unter Südafrika stelle ich mir was anderes vor als 14 Grad und Regen und der Wind ist auch fies“, sagt der Poptitan laut RTL.de Das haben sich die Juroren und Kandidaten sicher anders vorgestellt.

Das Set wird überschwemmt

Doch das Wetter spitzt sich dann sogar noch immer weiter zu. Regen und heftiger Sturm ziehen in Südafrika auf – dann kommt sogar eine Flut, die es in sich hat. Wird diese den weißen Sandstrand überschwemmen? Dann wäre auch das Set wohl Geschichte und die Dreharbeiten müssten abgebrochen werden.

Dreharbeiten müssen abgebrochen werden

Doch nichtz nur die Juroren und Kandidaten bangen, sondern auch das ganze Team hinter der Kamera. Unzählige Kameras, Boxen und sonstiges Equipment wurden an dem Strand aufgebaut – die Technik hat einen Wert von mehreren hunderttausend Euro. Sollte die Flut das ganze Set überschwemmen, würden die Technik ebenfalls absaufen. Und dann kommt es tatsächlich soweit: Die Dreharbeiten müssen abgebrochen werden! Muss der ganze Recall nun sogar abgebrochen werden? Das zeigen RTL und TVNOW in der neuen Folge von „Deutschland sucht den Superstar“ am Dienstag um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.