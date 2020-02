DSDS 2020: Dieter Bohlen platzt bei Lydia der Kragen!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ müssen die Kandidaten im Recall ihr Gesangstalent unter Beweis stellen. Doch bei einer Kandidatin ist Dieter Bohlen der Kragen geplatzt – aber was ist vorgefallen?

Das gab es in der Castingshow noch nie: Die Kandidaten durften sich im Recall ihre Gruppe und Songs selber aussuchen. Von der Zusammensetzung und den Songs war Dieter Bohlen bei einigen Teilnehmern jedoch nicht ganz begeistert.

Zoff bei den Models

Bei Lydia, Lorna und Vanissa hat es in der Gruppe überhaupt nicht harmoniert. Während Lorna und Vanissa den Song probten, gönnte sich Lydia erstmal eine Dusche – für Dieter Bohlen war das ein absolutes No-Go. „700 Minuspunkte! Finde ich einfach scheiße und respektlos, so was macht man nicht“, stellt der Chef-Juror klar. Und auch danach wurde es nicht besser: Lydia probte zwar den Song – aber lieber allein und zog sich zurück.

Klare Ansage von Dieter Bohlen

Der Poptitan wies ihnen den Song Ava Max‘ Hit „Sweet, But Psycho zu – erst dann wurde es besser. „Ich finde ehrlich gesagt, dass es keine so richtig mega gemacht hat“, meinte Dieter Bohlen dann zu der Performance. Immerhin: Lydia konnte bei den Juroren punkten. „Du hast es für deine Verhältnisse richtig gut gemacht und für dein Outfit bekommst du den ersten Preis“, so Dieter Bohlen. Und auch von Xavier Naidoo gab es ein Lob: „Für mich hast du heute den besten Gesang geliefert, Lydia. Ich fand deine Stimme super, es war alles im Einklang.“ RTL und TVNOW zeigen „Deutschland sucht den Superstar“ immer samstags und dienstags um 20:15 Uhr. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.