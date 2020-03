DSDS 2020: Dieter Bohlen äußert sich zum Exit von Xavier Naidoo!

Xavier Naidoo wurde aus der Jury bei „Deutschland sucht den Superstar“ geschmissen. Grund dafür war ein umstrittener Clip, welcher im Netz aufgetaucht ist. Am Samstagabend lief die erste Live-Show der beliebten Castingshow – dort hat sich auch Dieter Bohlen dazu geäußert.

Schon kurz nach dem Opening sprach Alexander Klaws den Chef-Juror auf das Thema an. „Ihr seid auch nur zu dritt. Möchtest du dazu was sagen?“, so der Moderator. Doch Dieter Bohlen brauchte noch Zeit: „Ich bin noch nicht so ganz fertig mit meiner Meinungsbildung. Gib mir noch ne halbe Stunde Zeit, dann sage ich was dazu.“

Erste Worte zum Rausschmiss von Xavier Naidoo

Doch kurz vor der Entscheidung hat sich dann Dieter Bohlen tatsächlich zu Wort gemeldet. „Und zwar möchte ich sagen, ich wollte mir erst mal unsere Kandidaten anhören“, so der Chef-Juror. „Eins ist für mich ganz wichtig, es geht in erster Linie um die Kandidaten und unsere Sänger und nicht um die Jury. Wir suchen hier nicht den Superjuroren“, erzählt er weiter.

Dieter Bohlen bedankt sich bei RTL

Er bedankte sich bei RTL – für den Sender arbeitet er bereits seit 18 Jahren. Der Poptitan steht hinter der Entscheidung von RTL. „Wir machen hier eine Unterhaltungssendung und da geht es um Unterhaltung und nicht um Hass oder irgendwelche Hetze und deshalb steht die Jury und mein ganzes Team hinter der Entscheidung“, stellt Dieter Bohlen klar.

Alexander Klaws moderiert erstmals die Live-Shows

In der diesjährigen Staffel gab es eine neue Regel: Die Jury konnte in den Live-Shows erstmals mitentscheiden. Jeder Juror hatte eine „Goldene CD“ an seinem Platz stehen – diese symbolisierte einen Stimmanteil von 5 Prozent. Findet ein Juror ein Kandidat gut, kann er diesem diese überreichen – die 5 Prozent werden zu den Zuschauerstimmen dazu gezählt. Alexander Klaws moderierte außerdem die erste Live-Show – Dieter Bohlen findet, dass er das sehr gut gemacht habe. Mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.