DSDS 2021: Die Bilder der PK aus Köln!

Derzeit laufen die Castings für die neue Staffel von “Deutschland sucht den Superstar”, welche auf einem Schiff stattfinden. Die “Blue Rapsody” hielt am 25. September 2020 auch in Köln. KUKKSI war vor Ort und die Jury stellte sich den Fragen von Journalisten.

Dieter Bohlen ist DAS Urgestein bei “Deutschland sucht den Superstar” und nicht mehr aus der Show wegzudenken. Neben ihm sitzen diesmal Michael Wendler, Maite Kelly und Mike Singer in der Jury.

Dieter Bohlen erklärt Erfolgsgeheimnis

Die Jury hat auf einer Pressekonferenz über die neue Staffel geplaudert – KUKKSI-Reporter Oliver Stangl war vor Ort. Dieter Bohlen hat auch verraten, weshalb die Show nach knapp zwei Jahrzehnten noch immer so erfolgreich ist. “Einige Leute denken, dass ich hier nur sitze und die Kandidaten beurteile. Viele Ideen von DSDS sind aber von mir. Vielleicht bin ich nicht der Schlauste oder Kreativste, aber der Fleißigste. Ich haue mir die Nächte um die Ohren. Ich glaube, DSDS ist noch da, weil ich mir echt Mühe gegeben habe und weil der Sender sowie die Produktionsfirma mich sehr unterstützt haben”, erklärte der Poptitan zu KUKKSI.

Juroren müssen täglich zum Corona-Test

In dieser Staffel ist jedoch einiges anders, als zuvor – denn schließlich finden die Dreharbeiten während einer Pandemie statt. Deshalb muss die Jury täglich zum Corona-Test, wie Dieter Bohlen auf der PK erklärt. Gerade in solchen Zeiten ist dem Jury-Boss aber wichtig, dass sie sich Leute etwas ablenken und Spaß haben. “Für mich geht es im 18. Jahr darum, die Leute zu unterhalten. Ich habe auch Leute weitergelassen, wo die Zuschauer mich für verrückt erklären werden – weil sie nicht die besten Sänger sind. Aber ich will unterhalten, dass die Zuschauer samstags um 20:15 Uhr lachen können”, so Dieter Bohlen.

Das sind die Bilder der PK aus Köln