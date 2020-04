DSDS 2020: Das werden die Kandidaten vermissen!

Wer gewinnt das Finale? In der letzten Live-Show von „Deutschland sucht den Superstar“ kämpfen Chiara D’Amico, Ramon Roselly, Joshua Tappe und Paulina Wagner um den Titel. Die Finalisten haben verraten, was ihnen am meisten fehlen wird.

Hinter den Top 4-Kandidaten von DSDS liegt eine lange Zeit – vom Casting, bis hin zum Recall in Südafrika und letztendlich den Live-Shows. Zuletzt haben die Finalisten über mehrere Wochen ganze 24 Stunden am Tag miteinander verbracht und sind zu einer kleinen Familie zusammengewachsen. Doch an diesem Wochenende ist Schluss – aber was wird ihnen am meisten fehlen? KUKKSI hat bei den Kandidaten nachgefragt!

Das fehlt den DSDS-Kandidaten am meisten

Chiara D’Amico

„Ich werde vor allem meinen Tagesablauf vermissen. Ich habe wundervolle Menschen kennengelernt – auch das Team, was hinter der Sendung steckt. Das wird ganz komisch sein, wieder zu Hause zu sein.“

Paulina Wagner

„Ich werde vor allem die Zusammenarbeit mit den ganzen Menschen hier vermissen – seitens von der Produktion, Styling oder auch der Coaches.“

Ramon Roselly

„Ich glaube, ich werde die schöne Zeit vermissen. Wir hatten viel erlebt und immer was zu tun. Ich weiß nicht, wie es zu Hause wird – gerade jetzt in Corona-Zeiten.“

Joshua Tappe

„Ich werde auf jeden Fall die Bühne vermissen. Wir hatten die Möglichkeit, jede Woche uns den Zuschauern präsentieren und das wird wegfallen. Deshalb muss man jetzt doppelt Gas geben, um weiterhin präsent zu sein. Mir werden natürlich auch die Kandidaten und das Team fehlen. Es ist eine tolle Zeit, die vorbei geht. Mit dem ein oder anderen Kandidaten werde ich denke ich auch in Kontakt bleiben. Man muss aber aufpassen, denn im Urlaub lernt man auch mal Leute kennen, versteht sich super mit denen und am Ende sieht man die nie wieder.“

Das Finale von DSDS zeigen RTL und TVNOW am Samstag um 20:15 Uhr.