DSDS 2020: Das sind die Top 26-Kandidaten!

Bei „Deutschland sucht den Superstar“ haben die Kandidaten im Recall in Sölden alles gegeben, um das Ticket für Südafrika zu ergattern. Doch nur 26 Teilnehmer sind in die nächste Runde eingezogen und kämpfen im Auslandsrecall um den Einzug in die Live-Shows.

Für die Top 26 Kandidaten geht es jetzt zum Auslandsrecall nach Südafrika, wo sie um den Einzug in die Liveshows kämpfen. Das erste Set, an dem sie performen müssen, ist im Nature’s Valley im Tsitsikamma Nationalpark – einer der schönsten Orte an der Garden-Route.

Diese Kandidaten sind im Südafrika-Recall

Carolin Milena Kries

Geburtstag: 12.07.2003 / 16

12.07.2003 / 16 Beruf: Schülerin aus Dahlheim

Schülerin aus Dahlheim Beschreibe dich in drei Worten: Ehrlich, emotional, ehrgeizig

Ehrlich, emotional, ehrgeizig Dein Lebensmotto: Nach jedem Tief kommt wieder ein Hoch!

Nach jedem Tief kommt wieder ein Hoch! Wann hast Du mit dem Singen begonnen? Ich habe schon als kleines Mädchen gesungen. Mit 14 Jahren habe ich mich aber erst getraut, es anderen zu zeigen.

Ich habe schon als kleines Mädchen gesungen. Mit 14 Jahren habe ich mich aber erst getraut, es anderen zu zeigen. Spielst du ein Instrument? Ich spiele Klavier, Geige und Gitarre.

Ich spiele Klavier, Geige und Gitarre. Mein Idol/Vorbild und warum? Mein Papa, weil er ein Kämpfer ist.

Mein Papa, weil er ein Kämpfer ist. Was war deine schlimmste Lebenserfahrung? Die schlimmste Lebenserfahrung war die Trennung meiner Eltern.

Die schlimmste Lebenserfahrung war die Trennung meiner Eltern. Was war deine schönste Erfahrung? Als ich das erste Mal auf einer Hochzeit gesungen habe. Die allerschönste Erfahrung ist die Zeit bei DSDS.

Als ich das erste Mal auf einer Hochzeit gesungen habe. Die allerschönste Erfahrung ist die Zeit bei DSDS. Unter welchem Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @cxromusic

Instagram: @cxromusic Mein Lieblingsjuror und warum: Pietro, weil er selbst ohne Erfahrung bei DSDS angefangen hat und dann groß rausgekommen ist.

Chiara D’Amico

Geburtstag: 22.04.2001 / 18

22.04.2001 / 18 Beruf: Schülerin aus Frankfurt

Schülerin aus Frankfurt Beschreibe dich in drei Worten: Verrückt, temperamentvoll, liebevoll

Verrückt, temperamentvoll, liebevoll Mein Glücksbringer: Meine Mamma

Meine Mamma Welche Stärken und welche Schwächen hast Du? Auf der einen Seite bin ich sehr selbstbewusst, auf der anderen Seite aber auch richtig zerbrechlich.

Auf der einen Seite bin ich sehr selbstbewusst, auf der anderen Seite aber auch richtig zerbrechlich. Was war deine schlimmste Lebenserfahrung? Als ich erfahren habe, dass ich nie mehr tanzen darf.

Als ich erfahren habe, dass ich nie mehr tanzen darf. Unter welchem Namen findet man dich auf Social-Media? Instagram: @Chiaradamicoofficial

Instagram: @Chiaradamicoofficial Hast du schon Bühnenerfahrung? Ja, ich hatte sehr viele Auftritte in Italien.

Daniela Washington Matias

Geburtstag: 26.01.2003 / 17

26.01.2003 / 17 Beruf: Studentin aus Mutlangen (Baden-Württemberg)

Studentin aus Mutlangen (Baden-Württemberg) Wann hast du mit dem Singen begonnen? Ich singe seitdem ich 5 Jahre alt bin. Außerdem spiele ich Klavier.

Ich singe seitdem ich 5 Jahre alt bin. Außerdem spiele ich Klavier. Wer sind deine musikalischen Vorbilder? Joss Stone und Pietro Lombardi sind meine persönlichen Vorbilder. Ich liebe die Power und den Soul in der Stimme von Stone und die Herzlichkeit von Pietro, er ist trotz seines Erfolgs sich selbst treu geblieben.

Joss Stone und Pietro Lombardi sind meine persönlichen Vorbilder. Ich liebe die Power und den Soul in der Stimme von Stone und die Herzlichkeit von Pietro, er ist trotz seines Erfolgs sich selbst treu geblieben. Welche Stärken und welche Schwächen hast Du? Ich bin ein sehr offener Mensch und nicht voreingenommen. Mein Time-Management gehört zu meinen Schwächen.

Ich bin ein sehr offener Mensch und nicht voreingenommen. Mein Time-Management gehört zu meinen Schwächen. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @danielawashingtonm YouTube: Daniela Washington Twitter: @danielawashingtonm

Instagram: @danielawashingtonm YouTube: Daniela Washington Twitter: @danielawashingtonm Warum hast du dich bei DSDS beworben? Ich schaue DSDS seitdem ich 6 Jahre alt bin und ich habe mir schon immer gewünscht, irgendwann Mal mitzumachen. Eine musikalische Karriere ist mein Plan A und ich weiß, dass ich das schaffen kann. Ich möchte Deutschland zeigen, was ich kann.

Elvin Kovaci

Geburtstag: 19.09.2002 / 17

19.09.2002 / 17 Beruf: Auszubildender Kaufmann für Büromanagement aus Burladingen (Baden-Württemberg)

Auszubildender Kaufmann für Büromanagement aus Burladingen (Baden-Württemberg) Hast du besondere Fähigkeiten? Ich kann Hühner sehr gut nachmachen… Und ich bin ein Meister in Monopoly.

Ich kann Hühner sehr gut nachmachen… Und ich bin ein Meister in Monopoly. Wer ist dein Idol und warum? Beyoncé und Michael Jackson sind und bleiben meine größten Idole, weil sie so viel Gutes getan haben. Mit ihren Stimmen, ihren Choreographien und ihrer Zielstrebigkeit haben sie mich überrascht und sie haben es einfach drauf.

Beyoncé und Michael Jackson sind und bleiben meine größten Idole, weil sie so viel Gutes getan haben. Mit ihren Stimmen, ihren Choreographien und ihrer Zielstrebigkeit haben sie mich überrascht und sie haben es einfach drauf. Was war deine schlimmste Lebenserfahrung? Die Zeit in der ich übergewichtig war und deshalb gemobbt wurde.

Die Zeit in der ich übergewichtig war und deshalb gemobbt wurde. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Facebook: Elvin Kovaci Instagram: @elvinkovaci Youtube: ElvinKovaci

Facebook: Elvin Kovaci Instagram: @elvinkovaci Youtube: ElvinKovaci Warum hast Du Dich bei DSDS beworben? Ich habe mich bei DSDS beworben, weil ich den Leuten da draußen zeigen will, wer ich bin und dass man auch als Junge mal Gefühle zeigen kann und sich dafür nicht schämen sollte.

Ich habe mich bei DSDS beworben, weil ich den Leuten da draußen zeigen will, wer ich bin und dass man auch als Junge mal Gefühle zeigen kann und sich dafür nicht schämen sollte. Mein Lieblingsjuror und warum: Xavier ist für mich mein Lieblingsjuror, weil er uns so viel in seinen Liedern mitteilen will, was er schon alles erlebt hat. Ebenso hat er so viel Erfahrung und hat niemals aufgegeben seinen Traum zu verfolgen. Oana steht an zweiter Stelle. Ich liebe ihre Persönlichkeit und ihre Art zu tanzen. Wie sie sich bewegt und dabei lacht, ist einfach nur der Hammer.

Francesco Mobilia

Geburtstag: 18.06.1998 / 21

18.06.1998 / 21 Beruf: Fachmann für Systemgastronomie und Kundenberater im Kundencenter aus Oberstenfeld

Fachmann für Systemgastronomie und Kundenberater im Kundencenter aus Oberstenfeld Was wolltest du in deinem Leben schon immer mal machen? Ich wollte schon immer Mal Michael Jackson treffen. Er ist einfach mein Idol.

Ich wollte schon immer Mal Michael Jackson treffen. Er ist einfach mein Idol. Wann hast Du mit dem Singen begonnen? Ich singe seitdem ich denken kann. Mein lautes Organ ist mein Markenzeichen.

Ich singe seitdem ich denken kann. Mein lautes Organ ist mein Markenzeichen. Was war deine schönste Erfahrung im Leben? Das Schönste war die Verlobung mit meiner Frau. Sie ist mein Glücksbringer.

Das Schönste war die Verlobung mit meiner Frau. Sie ist mein Glücksbringer. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @francesco.mobilia & @francemobiliamj Facebook: Francesco Mobilia YouTube: FMMJ

Instagram: @francesco.mobilia & @francemobiliamj Facebook: Francesco Mobilia YouTube: FMMJ Hast du schon Bühnenerfahrung? Ich war 5 Jahre im musischen Zug der MFR (Matern-Feuerbach-Realschule) und hatte einige Auftritte als Michael Jackson Tribute Artist.

Ich war 5 Jahre im musischen Zug der MFR (Matern-Feuerbach-Realschule) und hatte einige Auftritte als Michael Jackson Tribute Artist. DSDS bedeutet für mich: DSDS ist für mich eine große Chance sehr viel musikalische Erfahrung zu sammeln und neue Leute kennen zu lernen.

Isabell Heck

Geburtstag: 28.05.1995 / 24

28.05.1995 / 24 Beruf: Junior Disponentin aus Köln

Junior Disponentin aus Köln Was wolltest du in deinem Leben schon immer mal machen? Ich möchte die Welt sehen. Außerdem möchte ich alle an meiner Leidenschaft dem Singen teilhaben lassen. Ich möchte die Menge begeistern.

Ich möchte die Welt sehen. Außerdem möchte ich alle an meiner Leidenschaft dem Singen teilhaben lassen. Ich möchte die Menge begeistern. Mein Idol/Vorbild und warum? Litte Mix, sie haben ebenfalls sich bei einer Castingshow beworben und dort zusammengefunden. Jetzt sind sie erfolgreicher als die Spice Girls. ‚Und Demi Lovato, sie hat schon so viel in ihrem Leben durch gemacht und hat es immer wieder geschafft aufzustehen und noch stärker in ihrer Musik zu werden. Sie spricht in ihrer Musik über ihre Fehler, ihre Schwächen und all das macht sie zu einer wundervollen Künstlerin.

Litte Mix, sie haben ebenfalls sich bei einer Castingshow beworben und dort zusammengefunden. Jetzt sind sie erfolgreicher als die Spice Girls. ‚Und Demi Lovato, sie hat schon so viel in ihrem Leben durch gemacht und hat es immer wieder geschafft aufzustehen und noch stärker in ihrer Musik zu werden. Sie spricht in ihrer Musik über ihre Fehler, ihre Schwächen und all das macht sie zu einer wundervollen Künstlerin. Was war deine schönste Erfahrung? Ich habe 2015 den Deutschen Rock und Pop Preis in der Kategorie, beste Final Singer gewonnen. Ich habe mit meiner Band „So Izzy“ so lange darauf hingearbeitet. Und es hat funktioniert.

Ich habe 2015 den Deutschen Rock und Pop Preis in der Kategorie, beste Final Singer gewonnen. Ich habe mit meiner Band „So Izzy“ so lange darauf hingearbeitet. Und es hat funktioniert. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @i_sabellh Facebook: Isabell Heck

Instagram: @i_sabellh Facebook: Isabell Heck Wie bereitest du dich auf deine Auftritte vor? Normalerweise, bin ich ein sehr lauter Mensch. Aber vor Auftritten bin ich meist ganz still. Um in meinem Kopf den Song und die Performance durchzugehen. Meist übe ich vor dem Spiegel.

Normalerweise, bin ich ein sehr lauter Mensch. Aber vor Auftritten bin ich meist ganz still. Um in meinem Kopf den Song und die Performance durchzugehen. Meist übe ich vor dem Spiegel. DSDS bedeutet für mich: Meine Grenzen zu testen und über mich hinauszuwachsen. DSDS bedeutet für mich, es mir selbst zu beweisen, meinen Traum zu leben!

Joshua Tappe

Geburtstag: 28.09.1994 / 25

28.09.1994 / 25 Beruf: Gelernter Bankkaufmann aus Holzminden

Gelernter Bankkaufmann aus Holzminden Was wolltest du in deinem Leben schon immer mal machen? Auf der Waldbühne Berlin singen.

Auf der Waldbühne Berlin singen. Wer ist dein Idol/Vorbild und warum? Xavier Naidoo, er hatte einen langen Weg zum Erfolg und hat sich wie ich durch schwere Zeiten gekämpft.

Xavier Naidoo, er hatte einen langen Weg zum Erfolg und hat sich wie ich durch schwere Zeiten gekämpft. Was war deine schlimmste Lebenserfahrung? Was war deine schönste Erfahrung? Die schlimmste Erfahrung war meine Krebserkrankung vor 2 Jahren. Das Schönste war die Nachricht, dass ich den Krebs erstmal besiegt habe.

Was war deine schönste Erfahrung? Die schlimmste Erfahrung war meine Krebserkrankung vor 2 Jahren. Das Schönste war die Nachricht, dass ich den Krebs erstmal besiegt habe. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @joshuatappe.official Facebook: Joshua Music

Instagram: @joshuatappe.official Facebook: Joshua Music Warum hast Du Dich bei DSDS beworben? Ich will den Menschen Mut machen, dass sie das tun sollen was sie glücklich macht. Man muss jeden Tag leben und nicht immer auf andere hören oder sich von ihnen beeinflussen lassen.

Ich will den Menschen Mut machen, dass sie das tun sollen was sie glücklich macht. Man muss jeden Tag leben und nicht immer auf andere hören oder sich von ihnen beeinflussen lassen. Hast du schon Bühnenerfahrung? Welche? Mit meiner eigenen Band habe ich bereits auf lokalen Festen, privaten Partys und Hochzeiten gespielt. Ich habe den lokalen Musikwettbewerb Vocal Hero von der Musikschule Holzminden vor ein paar Jahren gewonnen.

Katja (Kathrin) Bibert

Geburtstag: 25.06.1999 / 20

25.06.1999 / 20 Beruf: Sängerin aus Hamburg

Sängerin aus Hamburg Beschreibe dich in drei Worten: Offen, laut, emphatisch

Offen, laut, emphatisch Hast du besondere Fähigkeiten? Ich schreibe Texte und dichte.

Ich schreibe Texte und dichte. Welche Stärken und welche Schwächen hast Du? Ich bin immer optimistisch und manchmal etwas naiv.

Ich bin immer optimistisch und manchmal etwas naiv. Was ist dein persönliches Markenzeichen? Meine großen Krokodilaugen laut meiner Schwester.

Meine großen Krokodilaugen laut meiner Schwester. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @katjeaah Facebook: Katja bibert

Instagram: @katjeaah Facebook: Katja bibert Hast du schon Bühnenerfahrung? Welche? Ja, ich konnte zahlreiche Bühnenerfahrung sammeln. Es hat angefangen mit 13 Jahren, als ich in unserem Schulmusical Hairspray die Rolle Tracy spielen durfte, fünfmal die Woche vor je 700 Leuten. Und heutzutage stehe ich auf der Aida Bühne.

Ja, ich konnte zahlreiche Bühnenerfahrung sammeln. Es hat angefangen mit 13 Jahren, als ich in unserem Schulmusical Hairspray die Rolle Tracy spielen durfte, fünfmal die Woche vor je 700 Leuten. Und heutzutage stehe ich auf der Aida Bühne. DSDS bedeutet für mich: Eine große Lebenserfahrung, Freude und Schweiß.

Kevin Amendola

Geburtstag: 27.01.1993 / 27

27.01.1993 / 27 Beruf: Zeitarbeiter aus Stuttgart

Zeitarbeiter aus Stuttgart Dein Lebensmotto: Ich lebe den Moment, manchmal gibt es kein richtig und kein falsch.

Ich lebe den Moment, manchmal gibt es kein richtig und kein falsch. Wer ist dein Idol/Vorbild und warum? Xavier Naidoo, weil er der beste Sänger ist und weil er es auch aus dem Nichts nach oben geschafft hat. Er macht mir einfach Mut, nicht aufzugeben.

Xavier Naidoo, weil er der beste Sänger ist und weil er es auch aus dem Nichts nach oben geschafft hat. Er macht mir einfach Mut, nicht aufzugeben. Welche Stärken und welche Schwächen hast Du? Meine Stärke ist meine offene Art. Ich komm fast mit Jedem klar und bring viele Menschen zum Lachen. Außerdem bin ich sehr hilfsbereit. Meine Schwächen sind, dass ich manchmal zu direkt bin und nicht nachdenke, bevor ich etwas sage.

Meine Stärke ist meine offene Art. Ich komm fast mit Jedem klar und bring viele Menschen zum Lachen. Außerdem bin ich sehr hilfsbereit. Meine Schwächen sind, dass ich manchmal zu direkt bin und nicht nachdenke, bevor ich etwas sage. Unter welchem Name findet man dich bei Social-Media? Instagram: @kevo.amendola

Instagram: @kevo.amendola Wie bereitest du dich auf deine Auftritte vor? Die Augen schließen, in mich gehen und an meine Familie denken, um dadurch meine Gefühle rüber zu bringen.

Die Augen schließen, in mich gehen und an meine Familie denken, um dadurch meine Gefühle rüber zu bringen. DSDS bedeutet für mich: Ich möchte mich als deutschsprachiger Künstler präsentieren. Meiner Meinung nach wird zu wenig deutsch gesungen. Außerdem möchte ich meine Angst verlieren. Ich war durch meine Angstneurose nie selbstbewusst genug.

Kevin Jenewein

Geburtstag: 11.08.1993 / 26

11.08.1993 / 26 Beruf: Zimmerer aus Sulzbach

Zimmerer aus Sulzbach Was wolltest du in deinem Leben schon immer mal machen? In einer ausverkauften Arena meine Songs singen.

In einer ausverkauften Arena meine Songs singen. Hast du besondere Fähigkeiten? Ich kann Menschen sehr gut einschätzen und mich einfühlen.

Ich kann Menschen sehr gut einschätzen und mich einfühlen. Welche Stärken und welche Schwächen hast Du? Ich bin ein Perfektionist, das ist sowohl eine Stärke, als auch eine Schwäche. Ich bin nie zufrieden mit meiner Leistung. Manchmal klugscheißere ich unbewusst. Mittlerweile kann ich das aber ganz gut selbstreflektieren.

Ich bin ein Perfektionist, das ist sowohl eine Stärke, als auch eine Schwäche. Ich bin nie zufrieden mit meiner Leistung. Manchmal klugscheißere ich unbewusst. Mittlerweile kann ich das aber ganz gut selbstreflektieren. Was war deine schlimmste Lebenserfahrung? Was war deine schönste Erfahrung? Meine schlimmste und zu gleich beste Lebenserfahrung, als vor ein paar Jahren meine Beziehung in die Brüche ging. Durch die Musik die ich zu dieser Zeit gemacht habe, kamen Eifersucht und Verlustängste bei ihr auf. Ich habe das nicht gesehen, weil ich nur an die Gigs denken konnte. Ich war so glücklich und sie war völlig am Ende.

Was war deine schönste Erfahrung? Meine schlimmste und zu gleich beste Lebenserfahrung, als vor ein paar Jahren meine Beziehung in die Brüche ging. Durch die Musik die ich zu dieser Zeit gemacht habe, kamen Eifersucht und Verlustängste bei ihr auf. Ich habe das nicht gesehen, weil ich nur an die Gigs denken konnte. Ich war so glücklich und sie war völlig am Ende. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @kevinjenewein Facebook: Kevin Jenewein

Instagram: @kevinjenewein Facebook: Kevin Jenewein Warum hast Du Dich bei DSDS beworben? DSDS 2013 war eine der aufregendsten Zeiten meines Lebens und war mein erster Schritt ins Musik-Business, auch wenn es damals nicht gereicht hat. Dieses Mal bin ich ein völlig anderer Mensch und kein Kind mehr. Ich will mich bei DSDS so zeigen, wie ich von meinem tiefsten Herzen bin, mit all meinen Facetten und Gefühlen die ich beim ersten Mal nicht zeigen konnte aufgrund meiner Schüchternheit und Angst.

Kosta Kreativa

Geburtstag: 12.06.1991 / 28

12.06.1991 / 28 Beruf: Koch- Hair & Makeup Artist und Operation Lead einer Online-Bank aus Berlin

Koch- Hair & Makeup Artist und Operation Lead einer Online-Bank aus Berlin Mein Glücksbringer: Eine Notenschlüssel-Anstecknadel und ein Schal, den mir meine Oma gehäkelt hat.

Eine Notenschlüssel-Anstecknadel und ein Schal, den mir meine Oma gehäkelt hat. Hast du besondere Fähigkeiten? Ich kann unter Wasser atmen.

Ich kann unter Wasser atmen. Mein Idol/Vorbild und warum? Sheldon Riley, er hat eine krasse Stimme und diese Dramatik in seinen Auftritten – einfach WOW!

Sheldon Riley, er hat eine krasse Stimme und diese Dramatik in seinen Auftritten – einfach WOW! Was ist dein persönliches Markenzeichen? Mein Bart, zwei verschiedene Augenfarben und meine gute Laune.

Mein Bart, zwei verschiedene Augenfarben und meine gute Laune. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Facebook: Kosta Kreativ Instagram: @kostakreativ YouTube: Kosta Kreativ

Facebook: Kosta Kreativ Instagram: @kostakreativ YouTube: Kosta Kreativ Hast du bereits Medien-/Interviewerfahrung? Durch 2 Jahre YouTube und Instagram fühle ich mich ganz wohl vor der Kamera. Da meine Person durch das Anderssein gelegentlich aneckt, hatte ich schon öfter die Gelegenheit mich in Interviews präsentieren zu dürfen.

Kristina Shloma

Geburtstag: 03.06.1997 / 22

03.06.1997 / 22 Beruf: Einzelhandelskauffrau aus Eggenfelden

Einzelhandelskauffrau aus Eggenfelden Dein Lebensmotto: Glaube immer an dich selbst, dann wirst du deine Ziele erreichen.

Glaube immer an dich selbst, dann wirst du deine Ziele erreichen. Hast Du Ticks/Macken? Ich muss mehrmals am Tag staubsaugen.

Ich muss mehrmals am Tag staubsaugen. Wann hast Du mit dem Singen begonnen? Als Kind habe ich schon oft gesungen, dann habe ich damit aufgehört und mit meinem Mann wieder angefangen.

Als Kind habe ich schon oft gesungen, dann habe ich damit aufgehört und mit meinem Mann wieder angefangen. Mein aktueller Lieblingssong: P!nk – Nobodys Knows

P!nk – Nobodys Knows Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @kristinashloma.official YouTube: Shloma

Instagram: @kristinashloma.official YouTube: Shloma Wie bereitest du dich auf deine Auftritte vor? Ich tanke meine Energie bei meiner Familie und Freunden auf.

Ich tanke meine Energie bei meiner Familie und Freunden auf. DSDS bedeutet für mich: Ein neues und interessantes Erlebnis und eine Reise für das Leben. Ich habe mich endlich getraut, mitzumachen.

Liron Blumberg

Geburtstag: 19.05.2003 / 16

19.05.2003 / 16 Beruf: Schüler aus Zürich

Schüler aus Zürich Spielst Du ein Instrument? Ja, ich spiele Ukulele.

Ja, ich spiele Ukulele. Welche Stärken und welche Schwächen hast Du? Meine Stärke ist, dass ich immer positiv bleibe. Meine Schwäche ist, dass ich sehr ungeduldig bin.

Meine Stärke ist, dass ich immer positiv bleibe. Meine Schwäche ist, dass ich sehr ungeduldig bin. Unter welchem Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @liri_.17

Instagram: @liri_.17 Hast du schon Bühnenerfahrung? Welche? Habe in Kindermusicals mitgespielt und sonst auch Chorauftritte gehabt.

Habe in Kindermusicals mitgespielt und sonst auch Chorauftritte gehabt. Mein Lieblingsjuror und warum: Dieter, weil er immer direkt sagt, was er denkt.

Dieter, weil er immer direkt sagt, was er denkt. Ich gewinne DSDS, weil…: …ich mit meinem Charme und meiner Ausstrahlung alle umhaue.

Lorna Hysa

Geburtstag: 15.04.1992 / 27

15.04.1992 / 27 Beruf: Studentin aus Tirana, Albanien

Studentin aus Tirana, Albanien Mein aktueller Lieblingssong: Der Song ist nicht aktuell, aber momentan habe ich nur „Wonderful“ von Ja Rule im Kopf.

Der Song ist nicht aktuell, aber momentan habe ich nur „Wonderful“ von Ja Rule im Kopf. Wer ist dein Idol/Vorbild und warum? Ich lasse mich gern inspirieren, aber ich bin ich. Ich lass mich nur von den ganz großen inspirieren: Michael Jackson, Freddie Mercury, Beyoncé usw. Sie sind alle Sänger, Performer und „full of energy“.

Ich lasse mich gern inspirieren, aber ich bin ich. Ich lass mich nur von den ganz großen inspirieren: Michael Jackson, Freddie Mercury, Beyoncé usw. Sie sind alle Sänger, Performer und „full of energy“. Was war deine schlimmste Lebenserfahrung? Was war deine schönste Erfahrung? Meine Mutter lebt nicht mehr seitdem ich 15 Jahre alt bin. Die schönste Erfahrung ist, dass jeder Tag, der kommt, besser ist. Und DSDS ist eine sehr schöne Erfahrung und ein echter Traum!

Was war deine schönste Erfahrung? Meine Mutter lebt nicht mehr seitdem ich 15 Jahre alt bin. Die schönste Erfahrung ist, dass jeder Tag, der kommt, besser ist. Und DSDS ist eine sehr schöne Erfahrung und ein echter Traum! Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @lornahysa

Instagram: @lornahysa Warum hast Du Dich bei DSDS beworben? Weil das mein Traum und der Traum meiner Mamma ist!

Weil das mein Traum und der Traum meiner Mamma ist! Ich gewinne DSDS, weil…: Ich arbeite hart! Ich singe, tanze, performe. Ich kann mich jederzeit verbessern und ich gewinne, weil ich die Energie habe, das Publikum mitzunehmen. Auch nach DSDS werde ich hart arbeiten, um die Nummer eins in den Charts zu erreichen, die Beste zu sein und einfach 200% zugeben.

Luis Molicnik

Geburtstag: 18.04.2000 / 19

18.04.2000 / 19 Beruf: Tennistrainer aus Lübbecke

Tennistrainer aus Lübbecke Beschreibe dich in drei Worten: Selbstbewusst, abenteuerlustig und verrückt

Selbstbewusst, abenteuerlustig und verrückt Hast du besondere Fähigkeiten? Ich kann mit meinem rechten Ohr wackeln.

Ich kann mit meinem rechten Ohr wackeln. Wann hast Du mit dem Singen begonnen? Ich singe seitdem ich klein bin. Ich war früher drei Jahre im Kinderchor.

Ich singe seitdem ich klein bin. Ich war früher drei Jahre im Kinderchor. Hast du Idol/Vorbild und warum? Mein Idol ist Brad Pitt. Ich respektiere ihn zutiefst dafür, dass er für seinen Traum so hart gekämpft hat. Beispielsweise hat er mehrere Jahre als Tellerwäscher gearbeitet und nebenbei noch Schauspiel gemacht.

Mein Idol ist Brad Pitt. Ich respektiere ihn zutiefst dafür, dass er für seinen Traum so hart gekämpft hat. Beispielsweise hat er mehrere Jahre als Tellerwäscher gearbeitet und nebenbei noch Schauspiel gemacht. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @luvaniez Youtube: der kroate, luvaniez, lvvlogs Facebook: Luis Molicnik Twitter: luvaniez

Instagram: @luvaniez Youtube: der kroate, luvaniez, lvvlogs Facebook: Luis Molicnik Twitter: luvaniez Hast du schon Bühnenerfahrung? Welche? Ich habe in der 9. Und 10. Klasse bei Schulmusicals mitgemacht. Mit dem Kinderchor hatte ich auch viele Auftritte und mit meiner ehemaligen Band drei kleine Auftritte in Bars.

Ich habe in der 9. Und 10. Klasse bei Schulmusicals mitgemacht. Mit dem Kinderchor hatte ich auch viele Auftritte und mit meiner ehemaligen Band drei kleine Auftritte in Bars. Ich gewinne DSDS, weil…: …ich immer 100% gebe und ein gutes Gesamtpaket abliefere.

Lydia Kelovitz

Geburtstag: 8.3.1990 / 29

8.3.1990 / 29 Beruf: Versicherungskauffrau aus St. Egyden am Steinfeld, Österreich

Versicherungskauffrau aus St. Egyden am Steinfeld, Österreich Hast Du Ticks/Macken: Ich bin leider insgesamt schon ein Totalschaden.

Ich bin leider insgesamt schon ein Totalschaden. Hast du besondere Fähigkeiten? Ich bin Wrestlerin. Meine Zellen stammen teils von Kriegern und Lebewesen aus anderen Systemen des Universums, diese wurden mittels Nanorobotern bei der Befruchtung in die Eizelle meiner Mutter eingepflanzt.

Ich bin Wrestlerin. Meine Zellen stammen teils von Kriegern und Lebewesen aus anderen Systemen des Universums, diese wurden mittels Nanorobotern bei der Befruchtung in die Eizelle meiner Mutter eingepflanzt. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @therudelude Facebook: RUDE LUDE Snapchat: therudelude Tiktok: rudelude

Instagram: @therudelude Facebook: RUDE LUDE Snapchat: therudelude Tiktok: rudelude Hast du schon Bühnenerfahrung? Welche? Ja, hatte schon mal einen Plattenvertrag und habe zwei Singles veröffentlicht – leider nicht erfolgreich.

Welche? Ja, hatte schon mal einen Plattenvertrag und habe zwei Singles veröffentlicht – leider nicht erfolgreich. Mein Lieblingsjuror und warum: Dieter Bohlen – Er hat eine abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung und hat sich aber doch für seine kreative Ader entschieden. Jetzt lebt er als erfolgreicher Musiker. Dahinter steckt Ausdauer, Geduld, Intelligenz, Ehrgeiz und viel harte Arbeit.

Dieter Bohlen – Er hat eine abgeschlossene, kaufmännische Ausbildung und hat sich aber doch für seine kreative Ader entschieden. Jetzt lebt er als erfolgreicher Musiker. Dahinter steckt Ausdauer, Geduld, Intelligenz, Ehrgeiz und viel harte Arbeit. DSDS bedeutet für mich: Bei DSDS fühlt es sich nicht nur gut an – es fühlt sich richtig an, wie eine Erfüllung, eine Bestimmung. Wie die 100% die man im Traumpartner gefunden hat. DSDS ist meine neue Liebe, meine Arbeit, mein Leben und ich gebe alles dafür um diese Liebe frisch und aufrecht zu erhalten.

Manolito Schwarz

Geburtstag: 24.02.1992 / 27

24.02.1992 / 27 Beruf: Ehemaliger Möbelverkäufer aus Münster

Ehemaliger Möbelverkäufer aus Münster Beschreibe dich in drei Worten: Fröhlich, direkt, aufgeschlossen

Fröhlich, direkt, aufgeschlossen Hast du schon Bühnenerfahrung? Ich war bei das Supertalent und singe außerdem in der Christengemeinde.

Ich war bei das Supertalent und singe außerdem in der Christengemeinde. Welche Stärken und Schwächen hast du? Ich bin ein echter Teamplayer und habe ein gutes Auffassungsvermögen. Meine Schwäche ist mein Perfektionismus.

Ich bin ein echter Teamplayer und habe ein gutes Auffassungsvermögen. Meine Schwäche ist mein Perfektionismus. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @manolito.schwarz Facebook: Manolito Schwarz

Instagram: @manolito.schwarz Facebook: Manolito Schwarz Mein Lieblingsjuror und warum: Mein Lieblingsjuror ist Pietro, weil er mir DSDS ermöglicht hat.

Mein Lieblingsjuror ist Pietro, weil er mir DSDS ermöglicht hat. Ich gewinne DSDS, weil…: … ich mit meinem Gefühl und meiner kräftigen Stimme die Herzen der Zuschauer erreichen werde.

Marcio Pereira Conrado

Geburtstag: 21.01.1994 / 26

21.01.1994 / 26 Beruf: Promoter aus Glarus, Schweiz

Promoter aus Glarus, Schweiz Familienstand: Single and ready to mingle!

Single and ready to mingle! Welche Stärken und welche Schwächen hast Du? Eine Schwäche, die ich habe, ist, dass ich sehr schnell nervös werde. Da kann mein Magen unangenehm werden. Das ist mir peinlich. Doch was mich auszeichnet ist meine Empathie. Ich fühle sehr mit anderen Menschen, die mir wichtig sind.

Eine Schwäche, die ich habe, ist, dass ich sehr schnell nervös werde. Da kann mein Magen unangenehm werden. Das ist mir peinlich. Doch was mich auszeichnet ist meine Empathie. Ich fühle sehr mit anderen Menschen, die mir wichtig sind. Was war deine schlimmste Lebenserfahrung? Was war deine schönste Erfahrung? Die schlimmste war zugleich auch die schönste Erfahrung für mich. Denn mit 15 bis 20 Jahren habe ich auf den Boden einer Kirchengemeinde geschlafen. Es war wie eine Sekte. Die glaubten, meine Homosexualität wäre vom Teufel und haben mehrmals versucht, es mir auszutreiben. Aber Gott hat mich so erschaffen. Was natürlich schön war, war, dass ich in diesem Lebensabschnitt viel mit der Musik zu tun hatte.

Was war deine schönste Erfahrung? Die schlimmste war zugleich auch die schönste Erfahrung für mich. Denn mit 15 bis 20 Jahren habe ich auf den Boden einer Kirchengemeinde geschlafen. Es war wie eine Sekte. Die glaubten, meine Homosexualität wäre vom Teufel und haben mehrmals versucht, es mir auszutreiben. Aber Gott hat mich so erschaffen. Was natürlich schön war, war, dass ich in diesem Lebensabschnitt viel mit der Musik zu tun hatte. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @marciothesinger Facebook: Marcshélle De Marcio Youtube: Marcio The Singer Twitter: @marcshélle

Instagram: @marciothesinger Facebook: Marcshélle De Marcio Youtube: Marcio The Singer Twitter: @marcshélle Warum hast Du Dich bei DSDS beworben? Eigentlich hat sich meine Kollegin beworben und ich sollte nur ihre Unterstützung sein. Als ich beim Casting ankam, war sie nicht dort und hat gemeint, melde du dich doch an. Da ich schon mal da war, habe ich das dann einfach gemacht.

Eigentlich hat sich meine Kollegin beworben und ich sollte nur ihre Unterstützung sein. Als ich beim Casting ankam, war sie nicht dort und hat gemeint, melde du dich doch an. Da ich schon mal da war, habe ich das dann einfach gemacht. DSDS bedeutet für mich: Für mich war DSDS das Einzige, das ich zu Hause hatte, als ich 8 bis 13 Jahren war. Ich hatte kein Internet oder Handy. Die Kandidaten haben mich immer inspiriert ich selbst zu sein, an mich zu glauben, und auch mal über meine Grenzen zu gehen.

Nataly Fechter

Geburtstag: 15.11.1993 / 26

15.11.1993 / 26 Beruf: Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin aus Prinzersdorf, Österreich

Pharmazeutisch-kaufmännische Assistentin aus Prinzersdorf, Österreich Was wolltest du in deinem Leben schon immer mal machen? Auf den größten Bühnen der Welt performen und mit einer eigenen Band und Tänzern singen.

Auf den größten Bühnen der Welt performen und mit einer eigenen Band und Tänzern singen. Hast du besondere Fähigkeiten? Ich bin wie ein Chamäleon, ich kann mich an die verschiedensten Situationen und Menschen anpassen und dabei authentisch wirken – Vielfältigkeit in anhand meiner Persönlichkeit.

Ich bin wie ein Chamäleon, ich kann mich an die verschiedensten Situationen und Menschen anpassen und dabei authentisch wirken – Vielfältigkeit in anhand meiner Persönlichkeit. Hast du ein Idol/Vorbild und warum? Sarah Connor und Xavier Naidoo, weil beide sehr bodenständige Künstler sind und wahnsinnig aussagekräftige Texte schreiben.

Sarah Connor und Xavier Naidoo, weil beide sehr bodenständige Künstler sind und wahnsinnig aussagekräftige Texte schreiben. Unter welchen Namen findet man dich bei Soical-Media? Instagram: @__nataly_official Facebook: Nataly Fechter YouTube: Nataly Fechter

Instagram: @__nataly_official Facebook: Nataly Fechter YouTube: Nataly Fechter Wie bereitest du dich auf deine Auftritte vor? Ich versuche immer so textsicher wie nur möglich zu sein, das Publikum anzusprechen und Gefühle zu vermitteln, mit denen sich der ein oder andere identifizieren kann. Am liebsten würde ich das mit eigenen Songs vermitteln, aber wer weiß…

Ich versuche immer so textsicher wie nur möglich zu sein, das Publikum anzusprechen und Gefühle zu vermitteln, mit denen sich der ein oder andere identifizieren kann. Am liebsten würde ich das mit eigenen Songs vermitteln, aber wer weiß… Hast du schon Bühnenerfahrung? Welche? Ja, ich habe schon das ein oder andere Konzert gehabt auf diversen Stadtfesten, Einkaufszentren, Benefizkonzerte, Supports – immer wieder spannend!

Nicole Frolov

Geburtstag: 24.08.2003 / 16

24.08.2003 / 16 Beruf: Abiturientin aus Rietberg

Abiturientin aus Rietberg Hast Du Ticks/Macken: Ich muss immer zu einer bestimmten Zeit zu duschen.

Ich muss immer zu einer bestimmten Zeit zu duschen. Mein Idol/Vorbild und warum? Beyoncé ist mein Vorbild, da ihre Performances bei den Shows unbeschreiblich sind. Außerdem hat sie in jungen Jahren auch bei Castings ihr Glück versucht. Die Ausstrahlung dieser Frau ist bewundernswert.

Beyoncé ist mein Vorbild, da ihre Performances bei den Shows unbeschreiblich sind. Außerdem hat sie in jungen Jahren auch bei Castings ihr Glück versucht. Die Ausstrahlung dieser Frau ist bewundernswert. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @nicolefrolovmusic Facebook: Nicole Frolov Music YouTube: Nicole Frolov

Instagram: @nicolefrolovmusic Facebook: Nicole Frolov Music YouTube: Nicole Frolov Wie bereitest du dich auf deine Auftritte vor? Ich versuche, die Aufregung vor einem Auftritt durch Gesangsübungen runterzuschrauben und die Spannung durch das Tanzen abzubauen.

Ich versuche, die Aufregung vor einem Auftritt durch Gesangsübungen runterzuschrauben und die Spannung durch das Tanzen abzubauen. Hast du schon Bühnenerfahrung? Welche? Ich war in der ersten Staffel von The Voice Kids dabei. Außerdem durfte ich auf der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ auftreten. Abgesehen davon singe ich auf Hochzeiten, Feiern und Geburtstagen.

Ich war in der ersten Staffel von The Voice Kids dabei. Außerdem durfte ich auf der Spendengala „Ein Herz für Kinder“ auftreten. Abgesehen davon singe ich auf Hochzeiten, Feiern und Geburtstagen. Mein Lieblingsjuror und warum: Diese Frage hat mich am meisten beschäftigt. Jeder der Juroren hat meinen größten Respekt. Ich persönlich sehe zu jedem Einzelnen auf und kann deswegen persönlich auch nicht sagen, welcher davon mir am liebsten ist.

Paulina Wagner

Geburtstag: 02.05.1997 / 22

02.05.1997 / 22 Beruf: Journalismus Studentin aus Köln

Journalismus Studentin aus Köln Was wolltest du in deinem Leben schon immer mal machen? In einer Hilfsorganisation in Afrika mit Kindern arbeiten und in einer ausverkauften großen Halle auftreten.

In einer Hilfsorganisation in Afrika mit Kindern arbeiten und in einer ausverkauften großen Halle auftreten. Hast du ein Idol/Vorbild und warum? Sarah Connor und Helene Fischer. Das sind beides Power-Frauen. Sarah vereint Familie und Karriere und ist deswegen mein absolutes Vorbild. Helene ist mein Vorbild in Hinblick auf ihre Bühnenshows. Zudem bin ich ein Fan ihrer Musik.

Sarah Connor und Helene Fischer. Das sind beides Power-Frauen. Sarah vereint Familie und Karriere und ist deswegen mein absolutes Vorbild. Helene ist mein Vorbild in Hinblick auf ihre Bühnenshows. Zudem bin ich ein Fan ihrer Musik. Welche Stärken und welche Schwächen hast Du? Ich bin ein echtes Stehaufmännchen. Zu meinen Schwächen gehört meine Gutgläubigkeit, manchmal bin ich zu emotional und habe zu wenig Glaube an mich selbst.

Ich bin ein echtes Stehaufmännchen. Zu meinen Schwächen gehört meine Gutgläubigkeit, manchmal bin ich zu emotional und habe zu wenig Glaube an mich selbst. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @paulina_wag97 Facebook: Paulina Wagner

Instagram: @paulina_wag97 Facebook: Paulina Wagner Warum hast Du Dich bei DSDS beworben? Meiner Meinung nach bin ich im perfekten Alter dafür. Meine Persönlichkeit ist gefestigt und ich denke, dass ich dem Druck gewachsen bin. Es ist mein Lebenstraum von der Musik zu leben, weil ich es liebe auf der Bühne zu stehen.

Meiner Meinung nach bin ich im perfekten Alter dafür. Meine Persönlichkeit ist gefestigt und ich denke, dass ich dem Druck gewachsen bin. Es ist mein Lebenstraum von der Musik zu leben, weil ich es liebe auf der Bühne zu stehen. Mein Lieblingsjuror und warum: Dieter Bohlen, weil ich ihn als Mensch sympathisch finde und er als Juror sehr kompetent ist. Außerdem hat er viel Erfahrung im Showbusiness.

Ramon Kaselowsky

Geburtstag: 07.12.1993 / 26

07.12.1993 / 26 Beruf: Gebäudereiniger aus Zschernitz

Gebäudereiniger aus Zschernitz Dein Lebensmotto: Das Leben ist zu kurz, um sich zu streiten.

Das Leben ist zu kurz, um sich zu streiten. Was wolltest du in deinem Leben schon immer mal machen? Mit meiner ganzen Familie in den Urlaub fliegen.

Mit meiner ganzen Familie in den Urlaub fliegen. Mein Glücksbringer: Mein Schlüsselanhänger, das war das erste Geschenk meiner Freundin.

Mein Schlüsselanhänger, das war das erste Geschenk meiner Freundin. Wann hast du mit dem Singen begonnen? Mit etwa 6 Jahren habe ich angefangen hobbymäßig zu singen. Neben dem Singen spiele ich außerdem Schlagzeug.

Mit etwa 6 Jahren habe ich angefangen hobbymäßig zu singen. Neben dem Singen spiele ich außerdem Schlagzeug. Was war deine schlimmste Lebenserfahrung? Was war deine schönste Lebenserfahrung? Meine schlimmste Lebenserfahrung waren falsche Freunde. Meine schönste Lebenserfahrung ist meine Familie, die immer hinter mir steht und immer für mich da ist

Was war deine schönste Lebenserfahrung? Meine schlimmste Lebenserfahrung waren falsche Freunde. Meine schönste Lebenserfahrung ist meine Familie, die immer hinter mir steht und immer für mich da ist Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @ramonroselly Facebook: Ramon Roselly

Raphael Goldmann oder auch Raffa

Geburtstag: 28.12.1991 / 29

28.12.1991 / 29 Beruf: Techniker in der Luftfahrt aus Westerstede

Techniker in der Luftfahrt aus Westerstede Dein Lebensmotto: Erfolg, ist das was folgt, wenn man seiner Bestimmung folgt.

Erfolg, ist das was folgt, wenn man seiner Bestimmung folgt. Was wolltest du in deinem Leben schon immer mal machen? Ein Besuch in den Capitol Studios in Los Angeles.

Ein Besuch in den Capitol Studios in Los Angeles. Wann hast Du mit dem Singen begonnen? Ich singe seitdem ich 13 Jahre alt bin.

Ich singe seitdem ich 13 Jahre alt bin. Spielst Du ein Instrument? Ich spiele Gitarre, Bass, Ukulele, Piano, Mundharmonika und Schlagzeug.

Ich spiele Gitarre, Bass, Ukulele, Piano, Mundharmonika und Schlagzeug. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @raffa.music Facebook: Raphael Goldmann Spotify Name: Skyles

Instagram: @raffa.music Facebook: Raphael Goldmann Spotify Name: Skyles Wie bereitest du dich auf deine Auftritte vor? Ich bereite mich auf einen Auftritt vor, in dem ich ein Bier trinke.

Ricardo Rodrigues

Geburtstag: 08.05.1998 / 21

08.05.1998 / 21 Beruf: Mitarbeiter im Jumphouse aus Basel

Mitarbeiter im Jumphouse aus Basel Dein Lebensmotto: I don´t care if you don´t like me, i was not born to impress you.

I don´t care if you don´t like me, i was not born to impress you. Hast Du Ticks/Macken: Beim Reden vermische ich gerne unterschiedliche Sprachen.

Beim Reden vermische ich gerne unterschiedliche Sprachen. Wer ist dein Idol/Vorbild und warum? Jessie J, weil sie nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich der HAMMER ist.

Jessie J, weil sie nicht nur musikalisch, sondern auch menschlich der HAMMER ist. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @riccyrodrigues Facebook: Riccy Rodrigues

Instagram: @riccyrodrigues Facebook: Riccy Rodrigues Warum hast Du Dich bei DSDS beworben? Ich wollte mal etwas anderes erleben. Ich hatte immer die gleiche Routine – wie langweilig ist das denn?

Ich wollte mal etwas anderes erleben. Ich hatte immer die gleiche Routine – wie langweilig ist das denn? Ich gewinne DSDS, weil…: …ich mir treu geblieben bin und immer mein Bestes gegeben habe. Ich habe jede Kritik angenommen, damit ich heute stehen kann, wo ich schon immer sein wollte – auf dieser großen Bühne!

Tamara Lara Pérez

Geburtstag: 13.10.1999 / 20

13.10.1999 / 20 Beruf: Kauffrau EFZ aus Hedingen in der Schweiz

Kauffrau EFZ aus Hedingen in der Schweiz Was wolltest du in deinem Leben schon immer mal machen? Ich möchte in einem ausverkauften Stadion auftreten.

Ich möchte in einem ausverkauften Stadion auftreten. Wann hast Du mit dem Singen begonnen? Mit etwa 11 oder 12 Jahren.

Mit etwa 11 oder 12 Jahren. Hast du Idol/Vorbild und warum? Ich habe kein direktes Idol. Aber ich blicke zu Demi Lovato hoch, wegen ihrer Gefühle während des Singens und ihrer krassen Range. Und James Arthur wegen seiner gelassenen Art und seinem Musikstyl.

Ich habe kein direktes Idol. Aber ich blicke zu Demi Lovato hoch, wegen ihrer Gefühle während des Singens und ihrer krassen Range. Und James Arthur wegen seiner gelassenen Art und seinem Musikstyl. Was ist dein persönliches Markenzeichen? Ich würde behaupten mein unkontrolliertes Lachen. Man weiß nie, welche Töne ich von mir gebe. Ich habe eine sehr dusslige, tollpatschige und offene Art.

Ich würde behaupten mein unkontrolliertes Lachen. Man weiß nie, welche Töne ich von mir gebe. Ich habe eine sehr dusslige, tollpatschige und offene Art. Unter welchen Namen findet man dich bei Social-Media? Instagram: @tamaralaraperez Facebook: Tamara Pérez YouTube: Tamara Lara Perez Twitter: @tamaraperezlara TikTok: @tamaralaraperez

Instagram: @tamaralaraperez Facebook: Tamara Pérez YouTube: Tamara Lara Perez Twitter: @tamaraperezlara TikTok: @tamaralaraperez Mein Lieblingsjuror und warum: Ich glaube Pietro, weil er sich sehr gut in unsere Lage hineinversetzen kann und einfach eine lustige offene Person ist. Er ist sehr sympathisch, kann auch seine Meinung direkt sagen und unterstützt die Kandidaten.

Vanissa Toufeili

Geburtstag: 09.08.1996 / 23

09.08.1996 / 23 Beruf: Sekretärin und Studentin aus Spreitenbach (Schweiz)

Sekretärin und Studentin aus Spreitenbach (Schweiz) Was ist dein Lebensmotto? Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen

Vergib deinen Feinden, aber vergiss niemals ihre Namen Welcher Juror ist dein Lieblingsjuror? Dieter Bohlen! Obwohl er mich manchmal gerne provoziert, kann ich ihm niemals böse sein. Er ist und bleibt Dieter. Mein Traummann.

Dieter Bohlen! Obwohl er mich manchmal gerne provoziert, kann ich ihm niemals böse sein. Er ist und bleibt Dieter. Mein Traummann. Was war deine schlimmste Lebenserfahrung? Schlimm war für mich schon immer, dass mein Vertrauen und meine Hilfsbereitschaft immer ausgenutzt wurden. Ich bin nicht naiv, aber vertraue schnell und bin oft hilfsbereit, doch wenn ich dann mal Unterstützung brauche, ist niemand für mich da außer meiner lieben Mama. Ich habe bis heute nicht daraus gelernt und helfe so oft ich kann.

Schlimm war für mich schon immer, dass mein Vertrauen und meine Hilfsbereitschaft immer ausgenutzt wurden. Ich bin nicht naiv, aber vertraue schnell und bin oft hilfsbereit, doch wenn ich dann mal Unterstützung brauche, ist niemand für mich da außer meiner lieben Mama. Ich habe bis heute nicht daraus gelernt und helfe so oft ich kann. Hast du Ticks oder Macken? Manchmal reagiere ich über, was ich aber immer bereue. Denn Mama hat mir immer gesagt: So kommt man nicht weit im Leben. Deswegen: Slow down…

Manchmal reagiere ich über, was ich aber immer bereue. Denn Mama hat mir immer gesagt: So kommt man nicht weit im Leben. Deswegen: Slow down… Hast du besondere Fähigkeiten? Gute Menschenkenntnis

Gute Menschenkenntnis Unter welchen Links findet man dich bei Social Media? Instagram: @vanissatoufeili

RTL und TVNOW zeigen DSDS immer samstags und dienstags um 20:15 Uhr.