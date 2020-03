DSDS 2020: Das sind die Songs der dritten Show

Die Top 5-Kandidaten von DSDS kämpfen in der dritten Liveshow um den Einzug ins Finale. Unter dem Motto „Laut und Leise“ sollen Joshua, Chiara, Paulina, Ramon und Lydia beweisen, dass sie in der Lage sind, jeweils einen lauten, kraftvollen Song zu performen, als auch einen leisen, der nur mit Klavierbegleitung gesungen wird.

Die Jury bestehend aus Dieter Bohlen, Florian Silbereisen, Pietro Lombardi und Oana Nechiti, haben jeweils 5 Prozent Stimmanteil, den sie in Form einer Goldenen CD an einen Kandidaten vergeben können. Doch der mehrheitliche Stimmanteil liegt bei den Zuschauern, die mit ihren Telefonanrufen für ihren Favoriten abstimmen. Der Kandidat mit den wenigsten Zuschauerstimmen muss die Show verlassen. Im DSDS-Live-Finale am 4. April 2020, 20.15 Uhr stehen schließlich die besten vier Sänger*innen und kämpfen um den Titel, einen Vertrag mit dem Mayor-Label Universal und 100.000 Euro.

Das sind die Songs im Halbfinale

Joshua Tappe

Laut: „194 Länder“, Mark Forster

Leise: „Ich lass für Dich das Licht an“, Revolverheld

Chiara Damico

Laut: „1000 Träume weit (Torneró)“, Anna-Maria Zimmermann

Leise: „Das Beste“, Silbermond

Ramon Kaselowsky

Laut: „Du hast ja Tränen in den Augen“, Costa Cordalis

Leise: „Über sieben Brücken musst Du gehen“, Karat

Paulina Wagner

Laut: „Unser Tag“, Helene Fischer

Leise: „Leiser“, LEA

Lydia Kelovitz

Laut: „Tainted Love“, Marilyn Manson

Leise: „Million Reasons“, Lady Gaga

RTL und TVNOW zeigen die dritte Live-Show von DSDS am Samstag um 20:15 Uhr.