DSDS 2020: Darum ist Oliver Geissen nicht mehr dabei!

Das war eine echte Überraschung: Alexander Klaws wird die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“ moderieren. Zuletzt wurden diese von Oliver Geissen präsentiert – aber warum ist er eigentlich nicht mehr dabei? KUKKSI verrät euch den wahren Grund!

Oliver Geissen ist ein echtes Urgestein bei RTL. Der Moderator stand schon für zahlreiche Formate vor der Kamera – in den vergangenen fünf Jahren moderierte er auch die Live-Shows von „Deutschland sucht den Superstar“. Doch damit ist nun Schluss: In der diesjährigen Staffel wird er nicht mehr dabei sein.

Deshalb moderiert Oliver Geissen nicht mehr DSDS

Doch warum ist Oliver Geissen nicht mehr dabei? Das hat RTL jetzt in einem Statement enthüllt. „Oliver Geissen konzentriert sich momentan auf die am Montag gestartete Daytime-Show ‚Kitsch oder Kasse‘, zudem ist RTL mit ihm in Gesprächen für eine neue Abendshow“, sagte ein Sendersprecher. Die neue Show mit Oli Geissen läuft täglich um 15 Uhr bei RTL und auch in der Primetime werden wir ihn wohl bald wieder sehen. Noch hat der Sender aber keine Details zu der neuen Show verraten. Außerdem moderiert er in unregelmäßigen Abständen auch die ultimative Chartshow.

Alexander Klaws präsentiert die Live-Shows

RTL hat aber einen würdigen Nachfolger gefunden: Alexander Klaws wurde selbst durch DSDS bekannt – und kommt wieder auf die Showbühne zurück! Jedoch nicht als Kandidat, sondern alos Moderator: Ab März wird er die Live-Shows der beliebten Castingshow präsentieren. „Wir sind sehr froh, den ersten DSDS-Gewinner Alexander Klaws als neuen Moderator für die Liveshows gewonnen zu haben. Alexander ist ein Paradebeispiel dafür, dass DSDS der Startschuss für eine erfolgreiche Karriere sein kann“, teilt RTL in einem Statement mit. Und auch Dieter Bohlen scheint sich mega zu freuen, wie er jetzt bei Instagram verkündete. Die neuen Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW immer samstags und dienstags um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.