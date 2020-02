DSDS 2020: Chiara Damico bekommt eine zweite Chance!

Chiara Damico ist im vergangenen Jahr bei „Deutschland sucht den Superstar“ kurz vor dem Auslandsrecall ausgeschieden. In diesem Jahr versucht die 18-Jährige erneut ihr Glück und hat den gelben Recall-Zettel ergattert.

Die Kandidatin findet: Dass sie damals von den Juroren nicht in den Auslandsrecall gelassen wurde, war eine krasse Fehlentscheidung. In der neuen Staffel der erfolgreichen Castingshow will sie es erneut versuchen und es auch in den Auslandsrecall nach Südafrika schaffen.

Chiara Damico wettert gegen die Jury

„Ich finde, das die Entscheidung letztes Jahr nicht gerecht war“, wettert sie schon vor ihrem Auftritt gegen Dieter Bohlen, Pietro Lombardi, Oana Nechiti und Xavier Naidoo. „Ich habe mir die Shows angeguckt und ich muss sagen, ich finde, dass die anderen Mädchen nicht so ein großes Talent hatten“, so Chiara Damico weiter. Deshalb wollte die 18-Jährige beim Casting abliefern – das ist ihr auch gelungen.

Dieter Bohlen war nicht ganz überzeugt

Ihr erster Song „Ex’s & Oh’s“ von Elle King wurde von Dieter Bohlen schnell unterbrochen. „Die Nummer passt überhaupt nicht zu dir. Wie ’ne Flasche Bier“, sagt der Poptitan. Dann sang sie „Mein Herz“ von Beatrice Egli – zwar kam die Performance bei den Juroren etwas besser an, aber insbesondere Dieter Bohlen war noch nicht ganz überzeugt. „Du hast dir dieses Casting bestimmt ganz anders vorgestellt. Du hast gedacht, du singst und alle jubeln“, so der Musikproduzent.

Sie schafft es dennoch in den Recall

„Ich glaube, dass bei dir der Schlager das einzige ist, wo du wirklich mit punkten kannst“, meint Pietro Lombardi. „Vom Typ her kann man dich ja mal mitnehmen“, so Xavier Naidoo. Den gelben Zettel hat Chiara Damico dennoch in der Tasche – ob es aber auch für den Auslandsrecall reichen wird? Die neuen Folgen von „Deutschland sucht den Superstar“ zeigen RTL und TVNOW immer dienstags und samstags um 20:15 Uhr. Noch mehr News zur aktuellen Staffel von DSDS gibt es HIER bei KUKKSI.