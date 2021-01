Dschungelshow 2021: Zoe Saip schreit bei der 1. Prüfung vor Angst!

Es geht los: RTL zeigt am Freitagabend die erste Folge von “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow”. Der Auftakt hat es in sich: Bei der ersten Prüfung schreit Zoe Saip vor Angst! KUKKSI verrät die ersten Details.

Ein richtiges Dschungelcamp fällt in diesem Jahr aus. RTL zeigt stattdessen eine Dschungelshow – statt Australien wird die Sendung in Hürth bei Köln produziert. Das bedeutet aber nicht, dass es keine Prüfungen gibt – ganz im Gegenteil: Die scheinen es in sich zu haben.

Zoe Saip gerät in Panik

RTL.de hat nun Details zur ersten Dschungelprüfung bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” enthüllt. Schon bei der Challenge schreit Ex-“Germany’s next Topmodel”-Kandidatin Zoe Saip vor Angst. Neben ihr müssen auch noch Mike Heiter und Frank Fussbroich bei der Prüfung “Tierischer Einlauf” antreten. Die Prüfungen werden alle an die 14 Staffeln von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” angelehnt. Einfach wird es für die Promis also auch in der Dschungelshow nicht. Die Dschungelprüfung “Tierischer Einlauf” wurde damals bei IBES von Dschungelkönig Menderes Bağcı und Sophia Wollersheim absolviert.

Dschungelshow-Prüfungen sind an IBES angelehnt

Und antürlich darf einer nicht fehlen: Dr. Bob ist auch in der Dschungelshow dabei. Moderator Daniel Hartwich freut sich: “Wir haben wirklich krasse Sachen vorbereitet. Wenn man denkt, dass es gar nicht so viele Tiere in Deutschland gibt, irrt man sich.” Das Getier wird es also auch in Hürth in der Dschungelshow geben – verschont davon bleiben die Kandidaten jedenfalls nicht. Bekannt wurde auch, dass die Promis in einem Tiny House auf engstem Raum leben – auf die Privatsphäre müssen die Stars also komplett verzichten. RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: In diesem Tiny House wohnen die Promis!