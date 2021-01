Dschungelshow 2021: Zoe Saip hat emotionale Ausbrüche!

RTL hat die Kandidaten der diesjährigen Dschungelshow enthüllt. Dabei ist auch Model Zoe Saip. Bekannt wurde die Beauty durch ihre Teilnahme bei “Germany’s neyt Topmodel” – in der Show fiel sie vor allem durch ihre emotionalen Ausbrüche auf.

Bekannt wurde Zoe Saip, die am 12. August 1999 in Baden bei Wien geboren und aufgewachsen ist, durch ihre Teilnahme an der 13. Staffel von “Germany’s next Topmodel by Heidi Klum“. Dabei fiel die sensible Österreicherin sofort durch ihre emotionalen Ausbrüche auf – vor allem ihr radikales Umstyling oder der Streit mit ihrer ehemals besten Freundin Victoria blieb vielen Zuschauern in Erinnerung.

Zwischen Zoe und Victoria krachte es bei GNTM

Victoria war Zoe in der ProSieben-Show vor, mit ihrem damaligen Freund geschlafen zu haben. Dann plauderte sie bei GNTM auch noch aus, dass Zoe angeblich ein Sex-Tagebuch besitze. Zwischen den beiden Girls hat es ordentlich gekracht – dennoch kam Zoe ziemlich weit und belegte den zehnten Platz in der Modelshow. Noch heute ist sie in dem Bereich tätig und arbeitet als Model.

Bei “Kampf der Realitystars” legte sie sich mit Georgina an

Ihren rund 100.000 Followern zeigt Zoe regelmäßig ihren Alltag und Gefühlsleben – sie liebt Sport und Tiere. Im Sommer 2020 nahm die 21-Jährige an der RTLZWEI-Sendung “Kampf der Realitystars” teil, in der sie wiederum sofort für Furore sorgte. In der Sendung legte sie sich vor allem mit Ex-Dschungelcamperin Georgina Fleur an. Dabei wollte sie den Zuschauern doch vor allem zeigen, dass sie keine österreichische Zicke ist, “sondern auch nur ein liebes Mädchen, das ihr Leben lebt und versucht in der Branche Fuß zu fassen“, wie sie im Vorfeld der Show sagte. Wie sie sich wohl in der Dschungelshow geben wird? RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: Diese 12 Promis sind dabei!