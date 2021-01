Dschungelshow 2021: Woher kennt man Frank Fussbroich?

Frank Fussbroich kennen die meisten Zuschauer aus dem “Sommerhaus der Stars”. Dabei ist er ein echtes Soap-Urgestein! Nun gehört er zu den Kandidaten von “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” und kämpft dort um das “Goldene Ticket”, um in das Dschungelcamp 2022 einzuziehen. KUKKSI verrät, wie der TV-Star privat tickt.

Der gelernte Betriebsschlosser und Kölsche TV-Kultstar Frank Fussbroich wurde am 17. Juni 1968 geboren. Frank Fussbroich erlangte seinen Kultstatus durch die erste deutsche TV-Doku-Soap “Die Fussbroichs: Eine Kölner Arbeiterfamilie”, die in den 90er Jahren im WDR ausgestrahlt wurde. Dort verfolgte halb Deutschland in den Jahren 1989 bis 2001 die alltäglichen Herausforderungen von ihm und seinen Eltern Fred und Annemarie (Annemie) Fussbroich an den TV-Geräten.

Seine Frau Elke Fussbroich ist immer an seine Seite

Erste berufliche Schritte machte Frank Fussbroich in der väterlichen Firma als Betriebsschlosser, im späteren Verlauf seiner beruflichen Laufbahn wechselte er jedoch mehrmals den Job. Derzeit ist er als Verkäufer von verschiedenen Arten von Stühlen im Außendienst beschäftigt. Der TV-Kultstar lernte seine heutige Frau Elke Fussbroich im Jahre 2008 beim Kölner Karneval im ‘Wiener Steffie’ kennen. Die beiden heirateten im August des Jahres 2009. Frank Fussbroich lebt aktuell gemeinsam mit seiner Ehefrau in einem Haus in Vettweiß im Kreis Düren. Die Friseurmeisterin Elke Fussbroich arbeitet in ihrem eigenen Friseursalon namens ‘Elkes Haarschnitt’.

Frank Fussbroich war im “Sommerhaus der Stars”

Im Sommer 2018 zog der kölsche Kultstar mit seiner Ehefrau Elke in Portugal in die Promi-WG bei “Das Sommerhaus der Stars – Kampf der Promipaare”. Dort wollte er beweisen, dass die Beziehung zu seiner Frau stärker ist als die Partnerschaften der übrigen Promipaare. Leider konnten die beiden aus dem großen Finale nicht siegreich hervorgehen. Ob Frank Fussbroich aber vielleicht als Sieger aus der Dschungelshow gehen wird? RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: Diese 12 Promis sind dabei!