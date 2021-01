Dschungelshow 2021: Wodurch wurde Sam Dylan bekannt?

Eigentlich sollte Nina Queer bei “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” teilnehmen. Doch diese wurde von RTL gefeuert, bevor die Show überhaupt angefangen hat. Stattdessen wird nun Sam Dylan als Ersatz nachrücken. KUKKSI verrät, woher man ihn kennt.

Sam Dylan wurde am 7. Februar 1991 in Cloppenburg geboren. Er besuchte dort bis 2008 die Liebfrauenschule und absolvierte anschließend eine Ausbildung im Marketing. Seit 2017 wohnt Dylan in Köln. 2019 nahm er an der ersten Staffel von “Prince Charming“ teil, aus der er in der fünften Folge freiwillig ausstieg. Im Dezember 2019 machte Sam im Showfinale des Bachelor-Spin-Offs „Bachelor in Paradise“ die Liebe zum Kandidaten Rafi Rachek öffentlich. Dieser outete sich zuvor in der Show als homosexuell.

Beim Promiboxen kam es zum Eklat

Im Sommer 2020 war Sam Kandidat der ersten Staffel von “Kampf der Realitystars“ und auf RTLZWEI zu sehen. Sam erreichte das Finale und wurde Zweitplatzierter. Für Aufsehen sorgte Sams Auftritt beim „Promi Boxen 2020“, wo er gegen Serkan Yavuz antrat. Beide gaben sich zuvor auf Instagram einen öffentlichen Schlagabtausch. Im Fight sprang Rafi seinem Freund zur Hilfe, seitdem ist das Paar in aller Munde.

Sam Dylan ist als Influencer erfolgreich

Einer der größten Fans ist aktuell wohl kein geringerer als Oliver Pocher, der fast täglich Sam und Rafi in seiner Bildschirmkontrolle präsentiert. Auch mit BFF Georgina Fleur sorgte Dylan im November in Dubai für großes Presseecho – ihre Follower forderten sogar eine eigene Realityshow für das Gespann. 2020 konnte Sam über 90.000 Follower auf Instagram dazu gewinnen. Er hat außerdem einen eigenen Podcast und engagiert sich für die Rechte der LGBTQI-Community. 2021 stehen schon viele neue Projekte auf dem Plan – und dazu zählt nun auch die Dschungelshow. Ob er diese mit dem “Goldenen Ticket” verlassen wird? RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” ab dem 15. Januar 2021 täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: Diese 12 Promis sind dabei!