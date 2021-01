Dschungelshow 2021: Wer zieht von der dritten Gruppe ins Halbfinale ein?

Die dritte Gruppe muss heute zu ihrer letzten “Tauglichkeitsprüfung” in der Dschungelshow antreten und aus dem Tiny House ausziehen. Reality-Star Christina Dimitriou, Bachelor Oliver Sanne und “Prince Charming”-Teilnehmer Sam Dylan (29) geben in der Prüfung “Stern von Wurmillumbah” alles, um ins Halbfinale einzuziehen.

Ziel der Prüfung ist es, einen großen Stern zusammen zu puzzeln. Jeder der drei Bewerber muss dafür aus einem Plexiglasbecken, gefüllt mit allerlei Ekelinhalt, vier Puzzleteile mit dem Mund herausholen. Anschließend müssen die Bewerber mit dem Puzzleteil zur Basis laufen und puzzeln.

Darum geht es in der Prüfung “Stern von Wurmillumbah”

In der Zwischenzeit darf der zweite Bewerber seinen Kopf in das Ekelbecken senken und nach dem Puzzleteil mit dem Mund fischen. Gespielt wird nach dem Alles-Oder-Nichts-Prinzip: Schaffen es die Gruppe, bekommen sie einen Stern. Schaffen sie es nicht, gehen alle leer aus. Teamwork ist also gefragt! In den Becken befinden sich u. a. lebendige und tote Mehlwürmer sowie Stink-Schleim und Innereien.

Wer zieht ins Halbfinale ein?

Doch nur zwei Bewerber kommen weiter! Wer fliegt raus und folgt damit auf Frank Fussbroich und Bea Fiedler? Und wer kommt dem „Goldenen Ticket“ einen Schritt näher? Um 22.15 Uhr präsentieren Sonja Zietlow und Daniel Hartwich die neunte Live-Show von „Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow“. Als Talkgäste sind Sarah Knappik und Peer Kusmagk aus der 5. Staffel von “Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!” eingeladen. RTL und TVNOW zeigen “Ich bin ein Star – Die große Dschungelshow” täglich um 22:15 Uhr live. Schon gelesen? Dschungelshow 2021: So lebt Dr. Bob in Down Under!